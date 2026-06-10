Tiroteo en el condado de Cherokee deja un herido de bala

Una persona resultó herida en la pierna por un disparo de arma de fuego tras una disputa residencial.

El incidente violento se originó a partir de un altercado doméstico vinculado con una orden de desalojo.

Las autoridades locales indicaron que la agresión armada pudo tratarse de un acto de legítima defensa.

Disputa por desalojo provoca un tiroteo en Spring Creek

Efectivos de la Oficina del Alguacil del Condado de Cherokee se trasladaron de urgencia a una vivienda de la comunidad de Spring Creek. El despliegue se generó tras recibir llamadas de emergencia que alertaban sobre detonaciones de proyectiles.

En la escena, los investigadores determinaron que una discusión verbal escaló rápidamente hasta convertirse en un altercado físico. Como resultado del enfrentamiento, un ciudadano sufrió una herida de bala en la extremidad inferior y fue hospitalizado.

Investigación penal de las autoridades y legítima defensa

Los primeros peritajes de la policía estatal sugieren que el uso de la fuerza armada podría justificarse legalmente como protección propia. Sin embargo, los detectives de Alabama mantienen las carpetas de investigación abiertas para esclarecer la dinámica del suceso.

Los mandos de seguridad pública confirmaron que el arma involucrada fue asegurada y que no se reporta ninguna amenaza activa para los vecindarios aledaños. Hasta el momento de este reporte, las identidades de los participantes permanecen bajo estricta reserva judicial.