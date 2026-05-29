Tiroteo en Huntsville deja una víctima herida de bala

Qué pasó: Una persona resultó herida tras registrarse un tiroteo nocturno en un sector residencial de Huntsville.

Una persona resultó herida tras registrarse un tiroteo nocturno en un sector residencial de Huntsville. Por qué importa: El incidente movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia locales y abrió una investigación policial en desarrollo.

El incidente movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia locales y abrió una investigación policial en desarrollo. El dato clave: Los servicios de paramédicos trasladaron de urgencia a la víctima al centro de salud regional con heridas no letales.

Violencia armada en Huntsville moviliza a cuerpos de seguridad

Un despliegue de emergencia ocurrió en la intersección de Timberlane Ave y Poplar Avenue tras reportarse detonaciones. Agentes del Departamento de Policía de Huntsville acudieron al lugar alrededor de las 6:45 p. m. del viernes para asegurar la escena.

Al arribar al perímetro, los oficiales de policía confirmaron el hallazgo de un individuo que presentaba impactos de bala. El personal paramédico de HEMSI estabilizó rápidamente al afectado en el sitio antes de proceder con su traslado médico.

La víctima ingresó al Hospital de Huntsville para recibir atención especializada por personal de guardia. Los reportes médicos preliminares emitidos por el departamento confirman que las heridas recibidas no ponen en peligro su vida.

Investigación en curso tras el ataque armado en la zona norte

La escena del crimen permaneció custodiada por múltiples unidades policiales que iniciaron la recolección de evidencia física y testimonios. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las identidades ni los posibles motivos detrás de este incidente violento en Alabama.

El Departamento de Policía de Huntsville mantiene una investigación activa para dar con los responsables del ataque armado. Las unidades de investigación criminal instan a la comunidad local a aportar cualquier dato que permita esclarecer el caso.