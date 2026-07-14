Tiroteo en Irondale finaliza con arresto de sospechoso

Qué pasó: Un joven de 23 años fue detenido como presunto responsable de asesinar a tiros a dos personas dentro de una residencia en Irondale.

Un joven de 23 años fue detenido como presunto responsable de asesinar a tiros a dos personas dentro de una residencia en Irondale. Por qué importa: El sospechoso se encontraba bajo libertad condicional activa por un delito previo de intento de homicidio registrado en 2022.

El sospechoso se encontraba bajo libertad condicional activa por un delito previo de intento de homicidio registrado en 2022. El dato clave: Alguaciles federales lograron la captura del sospechoso en el condado de Talladega casi 24 horas después de reportarse el crimen.

Detalles del arresto por el doble homicidio en Stonewall Drive

Las fuerzas de seguridad capturaron a Laderrick Broadnax por su presunta responsabilidad en el ataque armado ocurrido en Irondale, Alabama. El sospechoso de 23 años fue localizado por agentes de los U.S. Marshals y transferido a una prisión local.

El incidente violento cobró las vidas de Alexis Coates, de 32 años, y Andrew David Cole, de 33 años. Los investigadores confirmaron que Broadnax tenía una relación cercana y conocía a ambas víctimas antes de dispararles en el domicilio.

Antecedentes penales del sospechoso y quejas vecinales

Broadnax cumplía libertad condicional tras haberse declarado culpable de intento de asesinato en el condado de Shelby durante el año 2022. Tras este último hecho, la Fiscalía de dicho distrito solicitó revocar de inmediato sus beneficios procesales.

Por su parte, habitantes de la zona ya habían denunciado disturbios por ruido y presencia de ocupantes ilegales en la vivienda afectada. La policía de la localidad mantenía patrullajes de rutina debido a los reportes constantes de la comunidad.