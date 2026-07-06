Tiroteo en Montgomery deja una niña de 6 años muerta

- Una menor de seis años perdió la vida tras recibir un disparo en la ciudad de Montgomery.
- El Departamento de Policía local inició una rigurosa investigación clasificada como homicidio.
- El ataque armado ocurrió durante la madrugada de este lunes en la calle Mulligan Drive.
Detalles del homicidio de la menor Caylee Taylor en Mulligan Drive
El Departamento de Policía de Montgomery inició una investigación por homicidio tras confirmarse el fallecimiento de Caylee Taylor, una menor de seis años de edad. La agresión con arma de fuego ocurrió durante la madrugada de este lunes en un sector residencial del estado de Alabama.
Las fuerzas del orden público acudieron de inmediato a la cuadra 400 de Mulligan Drive cerca de las 2:20 a.m. tras recibir alertas por detonaciones. En el lugar localizaron a la pequeña herida de gravedad, quien lamentablemente no sobrevivió tras ser trasladada de urgencia a un hospital.
Policía de Montgomery busca información para esclarecer el crimen
El jefe de la corporación policial, Jim Graboys, programó una sesión informativa este lunes por la tarde para esclarecer el trágico suceso. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el móvil del tiroteo ni han identificado públicamente a sospechosos involucrados.
Los detectives encargados del caso solicitaron con urgencia la colaboración de la ciudadanía para recopilar testimonios o pistas verídicas. Cualquier persona que posea información relevante puede comunicarse de forma totalmente anónima con la organización CrimeStoppers o llamar directamente a las líneas del cuerpo policial.
¿Cuándo y dónde ocurrió el tiroteo en Montgomery?
El tiroteo ocurrió este lunes alrededor de las 2:20 a.m. en la cuadra 400 de Mulligan Drive, una zona residencial ubicada en la ciudad de Montgomery.
¿Cómo se puede reportar información sobre el homicidio de Caylee Taylor?
Los ciudadanos pueden aportar datos de manera confidencial comunicándose con CrimeStoppers al número 215-7867 o llamando al Departamento de Policía de Montgomery al 625-2831.