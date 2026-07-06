Tiroteo en Montgomery deja una niña de 6 años muerta

Una menor de seis años perdió la vida tras recibir un disparo en la ciudad de Montgomery.

El Departamento de Policía local inició una rigurosa investigación clasificada como homicidio.

El ataque armado ocurrió durante la madrugada de este lunes en la calle Mulligan Drive.

Detalles del homicidio de la menor Caylee Taylor en Mulligan Drive

El Departamento de Policía de Montgomery inició una investigación por homicidio tras confirmarse el fallecimiento de Caylee Taylor, una menor de seis años de edad. La agresión con arma de fuego ocurrió durante la madrugada de este lunes en un sector residencial del estado de Alabama.

Las fuerzas del orden público acudieron de inmediato a la cuadra 400 de Mulligan Drive cerca de las 2:20 a.m. tras recibir alertas por detonaciones. En el lugar localizaron a la pequeña herida de gravedad, quien lamentablemente no sobrevivió tras ser trasladada de urgencia a un hospital.

Policía de Montgomery busca información para esclarecer el crimen

El jefe de la corporación policial, Jim Graboys, programó una sesión informativa este lunes por la tarde para esclarecer el trágico suceso. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el móvil del tiroteo ni han identificado públicamente a sospechosos involucrados.

Los detectives encargados del caso solicitaron con urgencia la colaboración de la ciudadanía para recopilar testimonios o pistas verídicas. Cualquier persona que posea información relevante puede comunicarse de forma totalmente anónima con la organización CrimeStoppers o llamar directamente a las líneas del cuerpo policial.