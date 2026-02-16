Tiroteo en partido de hockey en Estados Unidos deja tres muertos, incluido agresor

16 de febrero de 2026 – Nueva York – EFE.

Un trágico incidente armado se registró este lunes en las instalaciones del Lynch Arena en Pawtucket durante el desarrollo de un encuentro deportivo escolar. Las autoridades locales confirmaron que el tiroteo resultó en el fallecimiento de al menos dos personas, entre las cuales se reporta una menor de edad, además de dejar a varios heridos en estado crítico tras el ataque ocurrido en el estado de Rhode Island.

La jefa de la policía local informó que el agresor también perdió la vida en el sitio del suceso y las investigaciones preliminares sugieren que se trató de un acto premeditado. Según las declaraciones oficiales, las personas que resultaron lesionadas fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios cercanos donde luchan por su vida debido a la gravedad de los impactos recibidos durante la disputa familiar.

Diversos reportes de prensa y fuentes policiales coinciden en que el origen de esta tragedia fue un conflicto doméstico que escaló violentamente en la tribuna del estadio. El atacante aparentemente dirigió su arma contra miembros de su propio entorno familiar antes de quitarse la vida, lo que ha generado una profunda conmoción entre los asistentes que presenciaban el torneo de hockey sobre hielo.

El evento deportivo contaba con la participación de múltiples equipos de institutos de la región, lo que provocó una rápida movilización de los cuerpos de seguridad estatales y federales. El gobernador y los alcaldes de las localidades vecinas expresaron sus condolencias públicas mientras el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas se integró a las labores de peritaje para esclarecer la procedencia del armamento utilizado.

A pesar de la magnitud del tiroteo en Pawtucket, las autoridades escolares confirmaron que los estudiantes que se encontraban compitiendo en la pista fueron puestos a resguardo de inmediato y resultaron ilesos. Se detalló que los disparos se efectuaron en el área destinada a los espectadores justo al inicio del partido, evitando así una tragedia mayor dentro del área de juego.

La comunidad de Rhode Island permanece atenta a los avances de la investigación criminal mientras se refuerza la vigilancia en centros públicos tras este hecho de violencia doméstica. Los oficiales mantienen acordonada la zona del Lynch Arena para recolectar evidencias adicionales que permitan confirmar la secuencia exacta de los disparos y el vínculo definitivo entre las víctimas y el perpetrador fallecido.