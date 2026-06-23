Tiroteo en Río de Janeiro deja atrapados a 50 turistas en favela Santa Marta

Un intenso tiroteo en la favela Santa Marta de Río de Janeiro dejó atrapados a unos 50 turistas en un mirador.

El incidente ocurrió durante un operativo contra la banda criminal Comando Vermelho que dejó seis detenidos y un herido.

La acción policial se suma a una ofensiva que acumula más de 360 arrestos y la incautación de 480 armas de fuego.

Operativo contra el Comando Vermelho desata pánico en zona turística de Brasil

Un fuerte enfrentamiento armado sorprendió a medio centenar de visitantes extranjeros, incluidos ciudadanos argentinos y chilenos, mientras presenciaban el amanecer en la cima de la comunidad. Los civiles tuvieron que refugiarse cuerpo a tierra para protegerse de las ráfagas de balas y explosiones en el sector.

La Policía Civil de Río de Janeiro irrumpió en la barriada desde la madrugada para ejecutar múltiples órdenes de allanamiento y arresto. Las acciones buscaban desarticular células del grupo criminal Comando Vermelho, una de las organizaciones delictivas con mayor expansión en Latinoamérica.

Balas perdidas y el violento balance de la Operación Contención

El fuego cruzado afectó a zonas residenciales ajenas al conflicto, impactando estructuras de una iglesia metodista y edificios civiles. Un pasajero que se trasladaba en un autobús por la vía principal de acceso a la favela resultó herido de bala en una pierna.

Este despliegue forma parte de la denominada Operación Contención, una estrategia estatal iniciada para frenar el control territorial de las bandas armadas. Desde su fase más crítica a finales de 2025, el plan acumula 137 presuntos delincuentes muertos y el decomiso de 190 fusiles de asalto.