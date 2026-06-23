Tiroteo en Río de Janeiro deja atrapados a 50 turistas en favela Santa Marta

- Un intenso tiroteo en la favela Santa Marta de Río de Janeiro dejó atrapados a unos 50 turistas en un mirador.
- El incidente ocurrió durante un operativo contra la banda criminal Comando Vermelho que dejó seis detenidos y un herido.
- La acción policial se suma a una ofensiva que acumula más de 360 arrestos y la incautación de 480 armas de fuego.
Operativo contra el Comando Vermelho desata pánico en zona turística de Brasil
Un fuerte enfrentamiento armado sorprendió a medio centenar de visitantes extranjeros, incluidos ciudadanos argentinos y chilenos, mientras presenciaban el amanecer en la cima de la comunidad. Los civiles tuvieron que refugiarse cuerpo a tierra para protegerse de las ráfagas de balas y explosiones en el sector.
La Policía Civil de Río de Janeiro irrumpió en la barriada desde la madrugada para ejecutar múltiples órdenes de allanamiento y arresto. Las acciones buscaban desarticular células del grupo criminal Comando Vermelho, una de las organizaciones delictivas con mayor expansión en Latinoamérica.
Balas perdidas y el violento balance de la Operación Contención
El fuego cruzado afectó a zonas residenciales ajenas al conflicto, impactando estructuras de una iglesia metodista y edificios civiles. Un pasajero que se trasladaba en un autobús por la vía principal de acceso a la favela resultó herido de bala en una pierna.
Este despliegue forma parte de la denominada Operación Contención, una estrategia estatal iniciada para frenar el control territorial de las bandas armadas. Desde su fase más crítica a finales de 2025, el plan acumula 137 presuntos delincuentes muertos y el decomiso de 190 fusiles de asalto.
¿Qué pasó con los turistas atrapados en la favela Santa Marta?
Unos cincuenta turistas quedaron atrapados durante varias horas en un mirador debido a un tiroteo entre la policía y criminales. Tuvieron que refugiarse en el suelo, pero resultaron ilesos tras controlarse la situación por las autoridades.
¿Cuántas personas fueron detenidas en el operativo de Río de Janeiro?
Las autoridades oficiales confirmaron la detención de al menos seis personas sospechosas de integrar el grupo criminal Comando Vermelho, en un despliegue que además dejó un civil herido por una bala perdida.