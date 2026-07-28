Tiroteo en Seattle deja tres muertos y cuatro heridos

Un violento tiroteo en el área turística del Seattle Center dejó un saldo de tres fallecidos y cuatro heridos.

Entre las víctimas mortales figura el mexicano Carlos Israel Sánchez Villalba, además de un menor de dos años hospitalizado.

Las autoridades han detenido a una adolescente de 15 años y buscan a un sospechoso prófugo tras el intercambio de disparos.

Identificación de las víctimas e investigaciones en Seattle

La Oficina del Médico Forense del condado de King confirmó las identidades de los tres fallecidos en la balacera registrada cerca de la emblemática Aguja Espacial. Entre las víctimas mortales se encuentra Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años y padre de tres hijos, así como Ashley Whitehead, de 56 años, y Junior Cee Niko Semo, de 19.

El incidente violento, ocurrido durante la tarde del domingo en pleno día de descanso familiar, dejó además a cuatro personas lesionadas. Un niño de apenas dos años permanece internado en el hospital, mientras que otros tres adultos ya recibieron el alta médica.

Operativo policial y contexto de la violencia armada en EE. UU.

Las fuerzas de seguridad mantienen una intensa búsqueda para dar con el paradero de un hombre prófugo, señalado como participante del fuego cruzado. Hasta el momento, las autoridades locales únicamente han logrado el arresto de una menor de 15 años vinculada al suceso.

Este trágico suceso se suma a la alarmante estadística de violencia en la nación, que acumula más de 270 tiroteos masivos en lo que va del año. Organizaciones civiles señalan que la zona turística del Seattle Center se vio sacudida por la balacera ocurrida alrededor de las 18:00 horas.