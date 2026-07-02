Tiroteo en Smith Lake deja dos arrestados por intento de asesinato

Un hombre y una mujer fueron detenidos tras un ataque armado directo reportado en las inmediaciones de Smith Lake.

El incidente eleva la alerta policial en la región debido al uso ilegal de armas de fuego contra civiles en espacios públicos.

El suceso derivó en la captura formal de dos personas acusadas de cargos graves por disparar hacia un automóvil ocupado.

Detalles del disturbio civil y balacera en el condado de Cullman

Un preocupante altercado en la vía pública movilizó a las fuerzas de seguridad locales hacia la zona de Smith Lake. Los agentes policiales acudieron al lugar aproximadamente a las 3:30 p.m. del miércoles 1 de julio para atender una denuncia inicial por alteración del orden.

Las indagaciones iniciales confirmaron que el enfrentamiento escaló rápidamente cuando los ocupantes de un automóvil abrieron fuego de manera directa contra otro vehículo en movimiento. Este violento ataque puso en riesgo la seguridad de las personas presentes en esta zona recreativa de Alabama.

Cargos penales y detención de los sospechosos implicados

La Oficina del Alguacil del Condado de Cullman informó que el jueves 2 de julio los investigadores lograron obtener las órdenes judiciales necesarias para arrestar a los presuntos agresores. La intervención concluyó con la captura efectiva de Michael David Hughes y Kimbley Michelle Cobb.

Ambos sospechosos fueron trasladados de inmediato y permanecen recluidos dentro de las instalaciones del Centro de Detención del Condado de Cullman. La fiscalía les imputó cargos formales por intento de asesinato y por disparar contra un vehículo de pasajeros.