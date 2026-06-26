Tiroteo en un Sonic de Alabama deja dos menores heridos

Un adolescente abrió fuego contra una multitud durante una pelea campal en un restaurante de comida rápida.

El incidente provocó el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad locales y la detención del presunto agresor.

Dos víctimas de corta edad sufrieron impactos de bala en las extremidades inferiores pero se encuentran fuera de peligro.

Detalles del incidente armado en el restaurante de comida rápida

Un enfrentamiento físico entre dos personas terminó en un hecho violento de gravedad en las instalaciones de un establecimiento Sonic de la localidad. La agresión se desencadenó cuando un grupo de adolescentes se congregó en el estacionamiento comercial con el único propósito de presenciar la disputa civil.

En medio del altercado público, un menor de edad que se encontraba entre los espectadores desenfundó un arma de fuego de forma imprevista. El atacante comenzó a disparar contra la multitud, hiriendo directamente a otros dos jóvenes que observaban la confrontación en el negocio.

Respuesta de las autoridades de seguridad y estado de las víctimas

Los oficiales policiales acudieron de inmediato al restaurante tras recibir el reporte de las detonaciones alrededor de las 10 p.m. del jueves 25 de junio. Los investigadores locales lograron identificar con rapidez al sospechoso responsable de los disparos y procedieron a su arresto formal.

El personal médico asistió a las dos víctimas heridas en el pie y en la pierna, determinando que las lesiones no comprometían sus vidas. Ambos afectados recibieron el tratamiento correspondiente en el centro hospitalario de la zona y fueron dados de alta de manera oportuna.