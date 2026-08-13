Tiroteo fatal de la policía en Alabama deja un muerto

Un hombre falleció tras ser baleado por un oficial de policía durante un altercado en Birmingham.

El incidente provocó pánico y una intensa movilización policial en las inmediaciones de un centro hospitalario local.

Cerca de 15 patrullas respondieron al llamado en menos de cinco minutos para asegurar la zona del hecho.

Un enfrentamiento policial desencadena tiroteo mortal

Un sospechoso falleció tras recibir disparos de un agente de policía en las inmediaciones del hospital UAB St. Vincent’s Birmingham. El suceso comenzó cuando un guardia de seguridad alertó al oficial sobre un presunto ataque a un trabajador en un restaurante cercano sobre University Boulevard.

Al intentar detener al individuo, este huyó hacia la estructura de estacionamiento de la Torre Norte del complejo médico. Durante la persecución, el hombre intentó arrebatarle el dispositivo Taser al funcionario policial, lo que llevó al agente a desplegar y disparar su arma reglamentaria.

Investigación en marcha y reacción de la comunidad

El jefe de la Policía de Birmingham, Michael Pickett, confirmó que la Unidad de Homicidios asumió el caso y transferirá sus hallazgos a la Fiscalía del Distrito del Condado de Jefferson en Alabama. El oficial involucrado, un veterano con siete años de servicio en la fuerza, fue apartado temporalmente de sus funciones.

Testigos presenciales relataron momentos de intensa confusión y zozobra al escuchar hasta seis disparos consecutivos en el área. Las autoridades emitieron una alerta de seguridad institucional y se comprometieron a divulgar próximamente los registros de las cámaras corporales policiales.