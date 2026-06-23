Tiroteo masivo en Birmingham deja dos muertos y dos capturados

Dos jóvenes fueron detenidos y acusados de asesinato capital tras un ataque armado en Holley Avenue.

El incidente violento dejó un saldo de dos personas fallecidas y otros cinco ciudadanos heridos.

Las autoridades locales confirmaron que un total de siete víctimas fueron alcanzadas por los proyectiles.

Sospechosos del ataque armado en Holley Avenue bajo custodia policial

La Policía de Birmingham concretó el arresto de Jaylon Deshaun Hicks, de 25 años, y Tavarius Thomas, de 19 años. Ambos sujetos enfrentan cargos graves de asesinato capital por la agresión con armas de fuego en contra de múltiples ciudadanos durante una reunión social en el estado de Alabama.

El reporte de las fuerzas de seguridad detalla que las detenciones se ejecutaron de forma progresiva en la cuadra 1400 de 19th Place Southwest. Actualmente, los dos implicados permanecen recluidos en las instalaciones de la Cárcel del Condado de Jefferson sin derecho al beneficio de fianza.

Identificación de las víctimas fatales tras la balacera masiva

La Oficina del Forense del Condado de Jefferson identificó formalmente a los fallecidos como Bernard Duane Watts, de 50 años, y Diandra Young Johnson, de 33 años. El cuerpo de Bomberos y Rescate de Birmingham trasladó de emergencia a los siete afectados hacia las dependencias médicas del Hospital UAB.

Las indagaciones iniciales revelaron que las detonaciones irrumpieron de manera abrupta en la cuadra 100 de Holley Avenue mientras se realizaba un evento comunitario. Para esclarecer los hechos, las patrullas policiales condujeron a decenas de personas a la sede central de la corporación para interrogatorios.