Toni Bou alcanza su vigésimo título mundial de X-Trial en Francia

6 de marzo de 2026 – Deportes – EFE.

El piloto español Toni Bou ha vuelto a hacer historia en el mundo del motor al asegurar su trigésimo noveno título mundial de trial tras una actuación impecable en territorio francés. En la reciente competición celebrada en Chalon-sur-Saone, el deportista catalán consiguió matemáticamente su vigésimo campeonato en la modalidad bajo techo. Esta victoria llega en la octava cita del calendario, permitiéndole coronarse como campeón del mundo de X-Trial antes de que finalice la temporada oficial, consolidando una vez más su hegemonía absoluta en este deporte.

Durante la jornada en Francia, el corredor de Montesa aprovechó su primera oportunidad para sentenciar la clasificación general con una ventaja competitiva notable frente a sus rivales más cercanos. Al finalizar la prueba con apenas doce puntos de penalización, superó a competidores de alto nivel como Gabriel Marcelli y Jaime Busto. Este triunfo temprano demuestra la capacidad estratégica del piloto para gestionar la presión en momentos decisivos, logrando una diferencia de puntos en la tabla que resulta matemáticamente inalcanzable para el resto de los participantes este año.

Los registros estadísticos que definen la carrera profesional de este atleta son sencillamente asombrosos para cualquier aficionado al trial. Con esta última corona, el integrante del equipo Repsol Honda acumula siete victorias en las ocho pruebas realizadas durante el presente curso, alcanzando un total de noventa y ocho triunfos individuales en la disciplina de pista cubierta. Estos números no solo reflejan su talento innato, sino también una regularidad pasmosa que lo ha mantenido en la cima del podio de forma ininterrumpida durante casi dos décadas de competición internacional.

La conquista de este nuevo título mundial tiene un mérito especial debido a los desafíos físicos que el piloto ha tenido que enfrentar a lo largo del calendario. A pesar de no encontrarse en su estado físico óptimo durante varias fases del campeonato, su peor desempeño fue un meritorio segundo puesto. Esta capacidad de superación refuerza su estatus como el piloto más laureado de la historia, acumulando desde el año 2007 una cantidad ingente de podios y participaciones exitosas que lo sitúan muy por encima de cualquier otro referente histórico del motociclismo.

El dominio del campeón español no se limita únicamente a las competiciones bajo techo, ya que su palmarés en el mundial de TrialGP al aire libre es igualmente impresionante. Con cientos de victorias y una presencia constante en los cajones de honor, el piloto ha transformado su nombre en un sinónimo de perfección técnica sobre dos ruedas. La escudería destaca que la versatilidad para adaptarse a diferentes terrenos y obstáculos es lo que le ha permitido mantenerse como el número uno indiscutible frente a generaciones cambiantes de jóvenes talentos que intentan desbancarlo.

Con la mirada puesta en el futuro inmediato, el deportista ya se prepara para el inicio de la temporada de TrialGP que arrancará en el mes de mayo. El gran objetivo para este nuevo ciclo será alcanzar la cifra redonda de cuarenta títulos mundiales, un hito que parece estar al alcance de su mano dado su estado de forma actual y su motivación intacta. Mientras tanto, el mundo del deporte celebra la trayectoria de una leyenda viva que sigue ampliando su legado en cada zona de obstáculos que atraviesa con su motocicleta.