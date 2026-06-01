Tormenta en Alabama provoca graves destrozos materiales

Qué pasó: Una fuerte tormenta azotó la región central de Alabama, derribando múltiples árboles de gran tamaño y tendido eléctrico en varias localidades.

Por qué importa: El temporal bloqueó carreteras principales, ocasionó apagones masivos y causó daños severos en viviendas familiares y vehículos particulares.

El dato clave: A pesar de la caída de escombros en múltiples condados, las autoridades confirmaron que afortunadamente no se registraron heridos.

Destrozos e impacto del temporal en los condados de Alabama

El paso de un violento frente de tormentas generó emergencias en diferentes sectores geográficos que abarcan desde Vestavia Hills hasta Bessemer. Las ráfagas de viento colapsaron árboles sobre zonas habitadas, afectando gravemente la infraestructura de servicios básicos.

En Vestavia Hills, específicamente sobre Indian Hill Road, el automóvil de una estudiante universitaria sufrió la destrucción de su parabrisas tras el desplome de un árbol. Las autoridades locales de la Agencia para el Manejo de Emergencias (EMA) reportaron incidentes similares en el condado de Etowah.

Labores de limpieza y restablecimiento de energía tras la tormenta

Las cuadrillas de mantenimiento de Bessemer concentraron esfuerzos en Hall Avenue, vialidad donde un gran árbol impactó directamente contra una residencia y una camioneta. El concejal de la ciudad, Cleo King, coordinó la asistencia directa y la remoción de escombros para los afectados.

Asimismo, las afectaciones viales obligaron el cierre del tráfico en Calera, debido a un bloqueo total en Spring Creek Road y County Road 84. Equipos técnicos trabajaron de forma ininterrumpida en todo el condado de Shelby para desenredar cables eléctricos y devolver el suministro energético.