Tormenta histórica sepulta Nueva York y paraliza todo el noreste

23 de febrero de 2026 – Nueva York – EFE.

Una intensa tormenta invernal ha generado condiciones de ventisca que mantienen paralizado el noreste de Estados Unidos durante este lunes. Las acumulaciones de nieve ya superan los sesenta centímetros en diversas localidades de Nueva Jersey y se acercan a los cuarenta centímetros en la ciudad de Nueva York. Esta situación meteorológica extrema amenaza con romper récords históricos de nevadas en la Gran Manzana, movilizando a los servicios de emergencia para gestionar las complicaciones derivadas del temporal.

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, Central Park registró más de quince pulgadas de nieve a primeras horas de la mañana. Si las precipitaciones continúan con esta intensidad y logran superar las veinte pulgadas, este fenómeno se posicionará entre las cinco nevadas más potentes registradas en la historia de la ciudad. El máximo histórico sigue siendo el evento ocurrido en enero de mil seiscientos dieciséis, cuando se alcanzaron casi veintiocho pulgadas de acumulación total.

En el estado vecino de Nueva Jersey las cifras son todavía más impactantes, con zonas que ya han reportado más de dos pies de nieve acumulada. Localidades como Freehold han registrado niveles que superan los sesenta y un centímetros antes del mediodía, lo que refleja la magnitud del sistema frontal. Ante este panorama, las autoridades estatales han extremado las precauciones para evitar incidentes mayores en las carreteras y zonas residenciales afectadas por el hielo y el viento.

El alcalde neoyorquino implementó una prohibición estricta de circulación para vehículos que no realicen labores esenciales, medida que se mantuvo vigente hasta la mitad de la jornada. Esta restricción transformó el paisaje urbano habitual, dejando lugares icónicos como Times Square completamente desiertos bajo el manto blanco. A pesar de la parálisis vial, se espera que los parques se llenen de personas una vez que cese la caída de nieve, especialmente debido a la suspensión total de clases para casi un millón de estudiantes.

La gravedad del clima invernal ha tenido consecuencias fatales, con un saldo lamentable de personas fallecidas debido a las temperaturas extremas, afectando principalmente a quienes no tienen vivienda. En respuesta a esta crisis humanitaria, la administración local anunció la apertura de nuevas plazas en refugios ubicados en el alto Manhattan para ofrecer resguardo. Por otro lado, la gobernación informó sobre la interrupción del servicio ferroviario hacia Long Island y notificó que miles de hogares se encuentran actualmente sin suministro eléctrico.

El impacto en el sector aeronáutico ha sido masivo, resultando en la cancelación de miles de vuelos en todo el territorio estadounidense durante este lunes. Los aeropuertos principales de la región, incluyendo John F. Kennedy, LaGuardia, Newark y Logan, han tenido que suspender la gran mayoría de sus operaciones comerciales. Esta interrupción logística ha dejado varados a miles de pasajeros mientras los equipos de limpieza trabajan para despejar las pistas de aterrizaje y las vías de comunicación principales.