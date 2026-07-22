Tormentas severas en Nueva York amenazan con tornados

Qué pasó : El Servicio Nacional del Clima emitió una alerta máxima por tormentas y posibles tornados en el noreste de EE. UU.

: El Servicio Nacional del Clima emitió una alerta máxima por tormentas y posibles tornados en el noreste de EE. UU. Por qué importa : La emergencia climática amenaza la vida de decenas de millones de personas y obligó a cerrar oficinas y escuelas.

: La emergencia climática amenaza la vida de decenas de millones de personas y obligó a cerrar oficinas y escuelas. El dato clave: Se pronostican vientos destructivos de hasta 70 millas por hora e inundaciones urbanas repentinas.

Zonas afectadas por la alerta de clima extremo en Nueva York

El Servicio Nacional del Clima activó una máxima alerta meteorológica que abarca Nueva York, Connecticut, Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania. Este sistema amenaza con generar tornados aislados, tormentas de alta intensidad y caída de granizo en gran parte de la nación.

Ante el riesgo inminente, los gobernadores instaron a los ciudadanos a buscar refugio seguro de inmediato. Las ráfagas de viento podrían superar las 70 millas por hora, afectando directamente el funcionamiento de centros educativos y la red de hospitales en toda la región.

Inundaciones repentinas y medidas de emergencia estatales

Nueva Jersey ordenó el cierre anticipado de sus oficinas gubernamentales para minimizar el tráfico ante las fuertes precipitaciones. Mientras tanto, la metrópoli de Nueva York y el Valle de Mid-Hudson mantienen vigilancia continua por anegamientos rápidos debido a densos chubascos.

Los equipos de protección civil advierten sobre el peligro de cruzar calles inundadas o ingresar a sótanos anegados ante un severo riesgo de electrocución. La principal recomendación oficial es mantenerse resguardado y monitorear los informes climáticos actualizados.