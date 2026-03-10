Tornado EF-0 confirmado en el oeste del condado de Jefferson

10 de marzo de 2026 – CONDADO DE JEFFERSON, Alabama – Agencias.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) confirmó que un tornado EF-0 azotó parte del condado de Jefferson la noche del lunes 9 de marzo.

Según el NWS, un grupo de tormentas eléctricas severas se desplazó hacia el sureste a través del centro de Alabama, con tormentas específicas que provocaron daños mayores en los condados de Winston y Jefferson.

El NWS indicó que inspeccionó los daños en el oeste del condado de Jefferson y determinó que, al suroeste de Oak Grove, se produjo un tornado EF-0, enclavado en una zona más extensa de daños causados ​​por vientos en línea recta.

“El tornado comenzó al sur de Lock 17 Road, cerca de Betty Hill Road, donde varios árboles de madera blanda fueron arrancados de raíz, derribando cables eléctricos. El radar detectó una zona de rotación débil asociada con estos daños y el tornado continuó hasta la sección de Groundhog Road, en la zona de Woods Creek”, informó el NWS.

El NWS indica que el viento máximo estimado del tornado fue de 128 km/h y se cree que se extendió 9,43 km con un ancho máximo de 180 metros. Creen que comenzó alrededor de las 19:40 y terminó a las 19:47 cerca de North Johns.

El NWS también inspeccionó zonas del norte del condado de Tuscaloosa, donde observó daños mínimos y esporádicos causados ​​por el viento, asociados con una tormenta eléctrica severa.