Toro de 1500 libras provoca cierre de escuela en Carrollton

Qué pasó: Un toro gigante se escapó de una granja y caminó por la vía pública hasta llegar a un área residencial en Carrollton.

Por qué importa: La presencia del animal con cuernos prominentes llevó a decretar el cierre preventivo de la escuela Pickens Academy.

El dato clave: El animal pesaba 1500 libras y tenía cuernos de 36 pulgadas de ancho.

Toro fugitivo en Carrollton genera alerta en el condado de Pickens

Un toro de 1500 libras causó gran revuelo la mañana del viernes al escapar de su corral y aparecer en la calle Puckett Drive. El animal recorrió cerca de dos millas por la Highway 17 antes de descansar en un jardín residencial.

El oficial Will Couch, de la policía local, acudió al lugar tras recibir el reporte de un presunto intruso en una propiedad privada. Al verificar que se trataba del enorme bovino, se solicitaron refuerzos a las autoridades del condado.

Cierre de Pickens Academy y operativo especial para acorralar al bovino

Debido al peligro de que el animal embestiera a los estudiantes, el alguacil Jordan Powell ordenó el cierre preventivo de Pickens Academy. La presencia del ejemplar con cuernos de tres pies de ancho amenazaba el tránsito hacia el plantel.

Un equipo de vaqueros encabezado por Stacy Jarreau, proveniente del condado de Sumter, logró acorralar al toro en un remolque en solo 20 minutos. El animal quedó bajo resguardo en una propiedad de Alabama en busca de un nuevo hogar.