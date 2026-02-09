Toronto suma 23 días consecutivos con temperaturas por debajo de los 0 grados

9 de febrero de 2026 – Toronto (Canadá) – EFE.

La urbe más grande de Canadá ha registrado este lunes un ciclo de veintitrés jornadas seguidas con el termómetro marcando niveles inferiores al punto de congelación. Este fenómeno meteorológico representa el intervalo de frío más extenso observado en la zona desde mediados de la década pasada. Debido a la persistencia de este clima gélido, una cuarta parte de la superficie del lago Ontario ha terminado por cubrirse totalmente de una capa de hielo sólido.

Recientemente la metrópolis enfrentó un recrudecimiento de las condiciones invernales con temperaturas reales que descendieron más allá de los veinte grados negativos. No obstante, el impacto en la población fue mayor debido a factores como el viento, que provocaron sensaciones térmicas cercanas a los treinta y cinco grados bajo cero. Este escenario ha mantenido a la ciudad bajo una presión climática constante durante todo el periodo reciente.

Las autoridades encargadas del clima en el país informaron que los valores térmicos actuales siguen siendo peligrosos para los ciudadanos que se exponen al aire libre. A pesar de que las mediciones se mantienen en niveles críticos, los pronósticos sugieren un alivio cercano con el retorno a condiciones más moderadas para la temporada. Se estima que en los días venideros los registros podrían finalmente superar la barrera de la congelación de manera temporal.

Para encontrar un antecedente similar de persistencia helada en esta urbe es necesario remontarse a la racha de treinta y dos días registrada hace varios años. Aunque la situación actual es severa para un área habitada por millones de personas, todavía se encuentra lejos del máximo histórico documentado a finales del siglo diecinueve. Aquel récord histórico de permanencia bajo el punto de congelación se extendió por más de cuarenta jornadas continuas.

La transformación física del entorno ha permitido que los habitantes utilicen sectores del lago Ontario para actividades recreativas como el patinaje sobre su corteza helada. No es el único cuerpo de agua afectado, ya que otros lagos de la región también presentan coberturas de hielo casi totales debido a su menor profundidad. Estos cambios en el paisaje acuático reflejan la intensidad del invierno que atraviesa actualmente el territorio norteamericano.

Informes técnicos recientes detallan que la presencia de hielo varía significativamente entre los distintos depósitos de agua dulce de la frontera. Mientras algunos lagos están prácticamente cubiertos en su totalidad, otros mantienen porcentajes de congelación más bajos debido a su volumen y corrientes. Estas mediciones confirman que el presente ciclo invernal ha logrado una solidificación de las aguas que no se veía con tal magnitud desde hace varios años en la región.