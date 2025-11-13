Trabajadores federales recibirán cheques de pago tras el fin del cierre del gobierno

13 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los empleados federales comenzarán a recibir sus cheques de pago nuevamente a medida que el gobierno reabra sus puertas después del cierre más largo en la historia de EE. UU., lo que trae alivio a los trabajadores que estuvieron más de un mes sin recibir sueldo.

Pamela Ward, una trabajadora de la Seguridad Social en Birmingham, dijo que ella y sus colegas esperan un cheque de pago parcial el lunes, después de no haber cobrado durante más de un mes.

“Merecemos recibir nuestro sueldo, ya sabes, hemos estado pasando apuros”, dijo Ward.

Ward dijo que ser un trabajador federal significa presentarse a trabajar para el pueblo estadounidense pase lo que pase, pero trabajar durante el cierre de 43 días fue difícil.

“Decir que no merecemos recibir nuestro pago ó que deberían impedirnos trabajar solo por eso es muy difícil de escuchar”, dijo.

Ward dijo que ella y miles de otros empleados federales deberían recibir su primer cheque de pago completo el próximo viernes.

“Vamos a poder ponernos al día con las cosas que no pudimos ponernos al día, ¿sabes? Algunos de nosotros somos lo suficientemente afortunados de haber tenido personas que pudieron ayudarnos y asistirnos con estas cosas, lo que a mucha gente no le pasó”, dijo Ward.

Saber que el cierre estaba llegando a su fin trajo alivio, pero a Ward le preocupa que, dado que es una continuación temporal, podría volver a encontrarse en la misma situación.

Ward es cautelosa sobre la posibilidad de que ocurra otro cierre a principios de año y dijo que planea prepararse ahora en caso de que esto vuelva a suceder.