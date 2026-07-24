Traficante admite enviar 20.000 pastillas de carfentanilo

Qué pasó: Ignacio Miguel Tirado-Castillo se declaró culpable de enviar un paquete por correo postal con miles de pastillas de carfentanilo con destino a Midfield.

Ignacio Miguel Tirado-Castillo se declaró culpable de enviar un paquete por correo postal con miles de pastillas de carfentanilo con destino a Midfield. Por qué importa: El carfentanilo es un opioide sintético letal y análogo del fentanilo con una potencia estimada 100 veces superior.

El carfentanilo es un opioide sintético letal y análogo del fentanilo con una potencia estimada 100 veces superior. El dato clave: Las autoridades interceptaron un cargamento masivo de más de 20.000 comprimidos tras la alerta de un perro K-9 del servicio postal.

Interceptan cargamento de carfentanilo enviado por correo postal

El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos detectó una encomienda sospechosa enviada desde Phoenix hacia el área de Midfield. Un perro K-9 dio la alerta de narcóticos, lo que permitió obtener una orden federal de registro sobre la encomienda.

En la inspección se hallaron más de 20.000 comprimidos azules de carfentanilo. Tras las pesquisas, Ignacio Miguel Tirado-Castillo admitió la autoría del envío y se declaró culpable ante la justicia federal por conspiración, distribución e intento de distribución de análogos de fentanilo.

Operativo federal frena la llegada de opioides letales a las calles

El fiscal federal Phillip W. Williams Jr. confirmó que la imputación inicial proviene de un gran jurado federal en mayo de 2025. El funcionario destacó que la incautación evitó la circulación de una sustancia letal en las comunidades locales.

La investigación de este caso de narcotráfico contó con el trabajo conjunto de inspectores postales, el Departamento de Policía de Birmingham y la Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson en Alabama.