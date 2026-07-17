Tráfico de personas en el condado de Chilton deja una arrestada

Una mujer fue detenida en Clanton por su presunta vinculación con un delito de tráfico de personas.

El caso penal involucró la cooperación de agencias de seguridad de distintas jurisdicciones del sur de EE. UU.

La acusada enfrentó una audiencia especial y permanecerá tras las rejas de manera indefinida sin fianza.

Detención en Clanton por presunto delito de trata humana

Una investigación conjunta derivó en el arresto de una mujer vinculada a una red de tráfico de personas en el condado de Chilton. La Policía de Clanton lideró el operativo penal tras recibir alertas confidenciales de agencias externas.

El caso inició formalmente en mayo cuando la Oficina del Alguacil del Condado de Walton compartió pistas clave. Los detectives locales procesaron los datos para identificar el epicentro de la actividad ilícita en Alabama.

Proceso penal bajo la Ley de Aniah contra Nina Wolff

La sospechosa, identificada por las autoridades locales como Nina Wolff, de 36 años, fue capturada el lunes 13 de julio. La mujer fue recluida de inmediato bajo el cargo penal de tráfico de personas en primer grado.

Durante el viernes 17 de julio, la fiscalía presentó testimonios sólidos en una audiencia fundamentada en la Ley de Aniah. Tras analizar los riesgos, el tribunal estatal ordenó que Wolff continúe encarcelada sin derecho a fianza.