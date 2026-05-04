Tragedia en Belo Horizonte tras choque de avioneta contra edificio deja tres muertos

4 de mayo de 2026 – Río de Janeiro – EFE.

La cifra de fallecidos por el accidente aereo ocurrido este lunes en Belo Horizonte aumento a tres personas tras el deceso de un empresario que se encontraba hospitalizado. El siniestro tuvo lugar en la capital de Minas Gerais cuando una aeronave monomotor se impacto contra una estructura residencial poco despues de despegar. Segun el ultimo reporte de las autoridades de salud brasilenas, la victima mas reciente no logro recuperarse de las graves heridas sufridas durante el fuerte impacto del vehiculo contra el inmueble de tres pisos.

El fallecido ha sido identificado como Leonardo Berganholi, un hombre de negocios de cincuenta anos que viajaba como pasajero en la aeronave. Otros dos ocupantes del monomotor permanecen actualmente bajo vigilancia medica en estado critico dentro del hospital Juan XXIII. Entre los heridos graves que aun luchan por su vida se encuentran el hijo de la reciente victima mortal y otro empresario vinculado al sector tecnologico, quienes tambien formaban parte del grupo que se desplazaba hacia la ciudad de Sao Paulo.

Las primeras dos muertes confirmadas en el sitio del accidente corresponden al piloto del avion y a un pasajero que era hijo del alcalde de la localidad de Jequitinhonha. Los reportes iniciales indican que todos los viajeros de la aeronave estaban relacionados con una compania dedicada al desarrollo de tecnologia y tarjetas. El monomotor fabricado por la empresa Embraer habia realizado una parada tecnica en el aeropuerto de Pampulha para el desembarco y abordaje de pasajeros antes de reanudar su trayecto final.

Varios testigos y equipos de emergencia relataron que la avioneta perdio potencia poco despues de su despegue, sobrevolando una zona densamente poblada de Belo Horizonte. El piloto intento maniobrar sobre el area urbana antes de que el vehiculo terminara incrustado en el sector de las escaleras del edificio residencial. Afortunadamente, no se reportaron victimas entre los residentes del bloque de apartamentos, ya que el impacto no alcanzo directamente las viviendas habitadas pero si causo danos en la infraestructura comun.

El Cuerpo de Bomberos de la region procedio a la evacuacion preventiva del inmueble afectado para permitir que los expertos analicen si la estructura sufrio danos comprometidos que representen un peligro a futuro. Los especialistas en aviacion civil han comenzado las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que provocaron la perdida de potencia en el motor del aparato. Mientras tanto, el area permanece acordonada y los servicios de rescate mantienen la vigilancia en el lugar para prevenir incendios o derrumbes adicionales.

Este accidente aereo en Brasil ha generado gran conmocion en el estado de Minas Gerais debido a la ubicacion del siniestro y al perfil de los ocupantes involucrados. Las autoridades locales esperan los resultados de las pericias tecnicas para confirmar si existieron fallas mecanicas o errores humanos durante el breve vuelo. La comunidad de empresarios de la region ha expresado su pesar por la perdida de sus colegas en este tragico suceso que vuelve a poner el foco en la seguridad de la aviacion civil en zonas urbanas.