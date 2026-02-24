Tragedia en Brasil por intensas lluvias y deslizamientos en Minas Gerais

24 de febrero de 2026 – Río de Janeiro – EFE.

Las fuertes lluvias que han azotado el estado de Minas Gerais en Brasil durante las últimas horas han dejado un saldo trágico de al menos veintitrés víctimas mortales. Según los informes oficiales emitidos por los cuerpos de rescate, la situación es crítica en diversas localidades del sureste del país, donde las precipitaciones extremas no han dado tregua entre el lunes y el martes. Además de los fallecidos confirmados, las autoridades mantienen una búsqueda desesperada de casi cincuenta personas que permanecen desaparecidas tras el impacto de los temporales.

La ciudad de Juiz de Fora ha sido el epicentro del desastre con dieciséis muertes reportadas, mientras que en la localidad de Ubá se han contabilizado siete decesos adicionales. La mayoría de estas desgracias se produjeron debido a deslizamientos de tierra y al colapso de estructuras residenciales que no soportaron la fuerza del agua y el lodo. El Cuerpo de Bomberos ha advertido que la cifra de fallecidos podría incrementarse en las próximas horas, dado que los equipos de socorro todavía intentan localizar a más de cuarenta ciudadanos cuyo paradero es desconocido.

Como consecuencia directa del desbordamiento de ríos y las inundaciones, cientos de personas han perdido sus hogares en Juiz de Fora, una zona conocida por su compleja geografía de montañas y valles. En sectores específicos como el barrio Parque Burnier, el escenario es desolador debido a que una docena de viviendas fueron completamente sepultadas por aludes de tierra. Los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en estos puntos críticos, donde se reporta el mayor número de personas atrapadas bajo los escombros y la vegetación.

Ante la magnitud de la emergencia, la alcaldía ha formalizado la declaración de estado de calamidad pública con el fin de agilizar la recepción de recursos federales. Esta medida legal permite al municipio acceder de manera prioritaria a fondos del Gobierno central para gestionar la crisis humanitaria y las labores de reconstrucción. La prioridad inmediata de las autoridades locales es garantizar refugio y suministros básicos para los más de cuatrocientos damnificados que se han quedado sin un lugar seguro donde pernoctar tras las crecidas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha respondido de forma inmediata a la petición de auxilio desde su gira internacional, ordenando la movilización de equipos especializados. Desde el extranjero, el mandatario dispuso el envío de brigadas de salud pública y asistencia humanitaria para apoyar a la población afectada en la región sureste. El objetivo principal de esta intervención federal es restablecer los servicios básicos esenciales y brindar soporte técnico para la reconstrucción de las zonas devastadas por el fenómeno climático.

Este nuevo desastre natural se suma a una serie de eventos climáticos extremos que han golpeado a Brasil con mayor frecuencia en los últimos años. Los expertos vinculan la intensidad de estos temporales con cambios significativos en los patrones meteorológicos que afectan especialmente a las regiones más pobladas del país. Ante este panorama, se hace cada vez más urgente el fortalecimiento de las infraestructuras urbanas y los sistemas de alerta temprana para prevenir futuras tragedias similares en zonas de alto riesgo geográfico.