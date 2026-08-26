Tragedia en el Himalaya por riadas entre Nepal y China

Una devastadora riada en la región fronteriza del Himalaya dejó más de 160 muertos y sobre mil desaparecidos en Nepal y Tíbet.

Las intensas lluvias y el fango dificultan las labores del Ejército nepalí y las fuerzas chinas en distritos clave como Rasuwa y Gyirong.

Se registran más de 1.000 desaparecidos en total, de los cuales 558 pertenecen al lado chino y más de 500 al territorio nepalí.

Operativos aéreos masivos intentan salvar vidas tras las severas inundaciones

Un operativo de emergencia con helicópteros militares, aeronaves privadas y drones busca rescatar a sobrevivientes tras una trágica inundación en la frontera entre Nepal y China. Las crecidas del río Bhote Koshi devastaron comunidades enteras en el distrito norteño de Rasuwa.

La oficina del primer ministro nepalí, Balendra Shah, desplegó más de 3.300 efectivos para rastrear las zonas más golpeadas. Los equipos de rescate enfrentan serias dificultades para ubicar a las víctimas debido a los desprendimientos de tierra y los continuos cortes de comunicaciones.

Complicaciones en el Tíbet y riesgos de nuevos desastres naturales

En la región del Tíbet, las fuerzas armadas de China movilizaron aviones Y-20 y aeronaves desde Lhasa hacia el condado de Gyirong. Las autoridades advierten sobre la formación de un lago por represamiento natural que podría generar deslizamientos secundarios fatales.

El lodo acumulado supera el metro y medio de grosor cerca del paso fronterizo, obstaculizando el paso de maquinaria pesada. Además, los rescatistas reportan dificultades extremas para acceder al terreno glaciar y restablecer las señales telefónicas en este sector del mundo.