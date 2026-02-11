Tragedia en escuela de Tailandia directora fallece tras tiroteo con rehenes

11 de febrero de 2026 – Bangkok – EFE.

Las autoridades de seguridad en el sudeste asiático confirmaron este jueves el fallecimiento de la directora de un centro educativo en el sur de Tailandia. La víctima perdió la vida a causa de las heridas sufridas durante un violento asalto ocurrido el día anterior en la provincia de Songkhla. El incidente se desencadenó cuando un individuo armado irrumpió en las instalaciones escolares provocando una situación de crisis con la toma de múltiples rehenes entre el personal docente y el alumnado.

La Policía Real Tailandesa identificó a la fallecida como Sasipatchara Sinsamosorn quien estaba al frente de la escuela Patong Prathan Kiriwat en la localidad de Hat Yai. Según los reportes oficiales el agresor ingresó al recinto durante la tarde realizando varias ráfagas de disparos antes de retener de forma ilegal a los presentes. El despliegue policial permitió la captura del sospechoso aproximadamente dos horas después del inicio del ataque logrando liberar a los retenidos aunque varias personas resultaron lesionadas.

El balance de heridos proporcionado por el Ministerio de Sanidad indica que además de la directora otras dos estudiantes requirieron hospitalización urgente. Entre las víctimas se encuentra una adolescente de catorce años con una herida de bala en la zona abdominal mientras que otra persona sufrió lesiones durante el intento de escape. Los informes médicos detallaron que las heridas más graves fueron consecuencia de impactos directos en el torso y el pecho lo que obligó a realizar intervenciones quirúrgicas inmediatas.

Sobre el perfil del atacante el gobernador provincial señaló que el hombre no contaba con antecedentes penales registrados hasta la fecha del suceso. Las investigaciones preliminares sugieren que el agresor inició su jornada violenta hiriendo a un oficial de policía con un arma blanca para posteriormente sustraer una pistola reglamentaria. Aunque se especula que el motivo principal del asalto podría estar relacionado con asuntos de carácter personal las fuerzas del orden mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.

Este nuevo episodio de violencia armada pone nuevamente de relieve la problemática de la posesión de armas de fuego en Tailandia. El país presenta estadísticas elevadas de armamento por habitante debido en parte a normativas legales consideradas insuficientes y al fácil acceso de ciertos sectores a equipos de defensa. Tragedias previas ocurridas en centros comerciales y guarderías han marcado la historia reciente de la nación reabriendo constantemente el debate social sobre la necesidad de reformas estrictas en el control de armas.

La región meridional tailandesa ha enfrentado históricamente periodos de inestabilidad debido a la presencia de movimientos separatistas en provincias circundantes. No obstante este incidente específico en Hat Yai ha generado una conmoción particular por el ataque directo contra una institución educativa básica. Mientras la comunidad escolar guarda luto la policía continúa analizando si existe alguna conexión con el contexto de seguridad regional o si se trata de un acto aislado derivado de la crisis de seguridad interna que atraviesa el país en 2026.