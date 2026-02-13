Tragedia en México deja múltiples muertos y heridos en Sonora

13 de febrero de 2026 – Ciudad de México – EFE.

Un fatal accidente de tránsito ocurrido en el norte de México ha conmocionado a la región tras confirmarse el fallecimiento de cinco personas y un saldo de veinticinco lesionados. El siniestro tuvo lugar en las inmediaciones de la localidad de Caborca, específicamente en el kilómetro 118 del tramo que conecta con Sonoyta, involucrando a un autobús de pasajeros y un vehículo de carga pesada. Las autoridades de Protección Civil estatal coordinaron de inmediato las labores de rescate y atención de emergencias en el sitio del impacto.

Al recibir el reporte del choque, diversas corporaciones de auxilio como la Cruz Roja, el cuerpo de Bomberos y elementos de la Policía Municipal se desplazaron al lugar de los hechos para brindar asistencia. Aunque inicialmente las fuentes oficiales reportaron el deceso de cuatro personas, con el paso de las horas la cifra de víctimas mortales ascendió a cinco tras confirmarse un fallecimiento adicional. La zona permaneció resguardada mientras se realizaban las maniobras necesarias para atender a los afectados y liberar la vía de comunicación.

Respecto a las personas que resultaron heridas, el balance oficial indica que veinticinco ciudadanos recibieron lesiones de distinta gravedad durante el percance. Actualmente, nueve de los afectados permanecen bajo observación en centros hospitalarios de la zona, aunque los reportes médicos más recientes señalan que se encuentran fuera de peligro. El sistema de salud local se ha mantenido en alerta para garantizar que todos los sobrevivientes reciban el acompañamiento y tratamiento adecuado tras el trauma vivido en la carretera.

La empresa de autotransportes Tufesa confirmó mediante un comunicado oficial que una de sus unidades estuvo involucrada en la colisión frontal. La compañía informó que su conductor se encuentra hospitalizado y resaltó las maniobras realizadas por el operador para intentar mantener el control del autobús en medio de la situación crítica. Asimismo, la empresa manifestó su disposición para colaborar de forma total con las autoridades competentes en la realización de los peritajes que determinen las responsabilidades legales.

Hasta el momento, las causas precisas que originaron el choque entre el transporte de pasajeros y el tractocamión no han sido esclarecidas por los investigadores de tránsito. La organización transportista reiteró que se mantendrá respetuosa de los tiempos de la investigación oficial y proporcionará toda la información necesaria para el proceso. Mientras tanto, las autoridades de vialidad instan a los conductores a extremar precauciones al transitar por las rutas del norte de México para evitar que se repitan incidentes de esta magnitud.

Por su parte, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, utilizó sus plataformas digitales para enviar sus condolencias a los familiares de los fallecidos y asegurar que el gobierno estatal brinda apoyo integral. El mandatario subrayó que existe una estrecha colaboración entre los tres niveles de gobierno para ofrecer atención médica oportuna y acompañamiento legal a las víctimas. Las investigaciones continúan activas para determinar si factores mecánicos, climáticos o humanos fueron los detonantes de esta tragedia en el tramo Sonoyta a Caborca.