Trágico accidente de avión militar en Bolivia deja 15 fallecidos

27 de febrero de 2026 – La Paz – EFE.

Un trágico accidente aéreo se registró este viernes en el Aeropuerto Internacional de El Alto cuando un avión militar de carga no logró detenerse durante su aterrizaje. El saldo preliminar informado por la Dirección Nacional de Bomberos indica que al menos quince personas perdieron la vida y seis más resultaron heridas tras el siniestro. Además de las pérdidas humanas, el impacto afectó a quince vehículos que se encontraban en las inmediaciones de la terminal aérea boliviana, generando una movilización de emergencia inmediata en la zona.

Las investigaciones iniciales sugieren que un avión Hércules perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana sobrepasó los límites de la pista debido a las condiciones climáticas adversas. Una intensa granizada previa habría dejado una capa de hielo sobre el pavimento, lo que dificultó las maniobras de frenado de la aeronave de gran tamaño. Al salirse del perímetro oficial del aeropuerto, la estructura del avión impactó contra diversos objetivos civiles, provocando el despliegue de cuerpos de rescate y unidades médicas para trasladar a los sobrevivientes a centros de salud cercanos.

Un aspecto inusual del incidente fue la dispersión de una gran cantidad de dinero en efectivo sobre el terreno tras el choque del transporte militar. Testigos y medios locales reportaron que el avión trasladaba cargamentos de billetes pertenecientes al Banco Central de Bolivia, los cuales quedaron esparcidos por el área del desastre. Esta situación atrajo a numerosos civiles que intentaron recolectar los valores, lo que complicó las labores de los rescatistas y obligó a las autoridades a establecer un perímetro de seguridad estricto para proteger el patrimonio estatal.

Para controlar a la multitud que intentaba ingresar a la zona del siniestro, los equipos de bomberos y la Policía Nacional de Bolivia tuvieron que emplear medidas de dispersión. Se reportó el uso de chorros de agua y gases lacrimógenos para alejar a las personas, ya que incluso algunos efectivos de emergencia fueron agredidos durante el caos. El coronel a cargo del operativo solicitó a la población mantener la distancia y respetar el trabajo de los especialistas, enfatizando que no se permitiría la sustracción de ningún elemento del lugar del accidente.

La presencia de efectivos militares reforzó el resguardo del área afectada mientras se realizaban las pericias correspondientes y la remoción de escombros. El cierre de las operaciones aéreas fue inmediato tras el suceso, afectando la conectividad de la segunda ciudad más poblada de Bolivia con el resto del país. Las autoridades aeronáuticas ordenaron la suspensión temporal de todas las actividades en la pista para garantizar la seguridad de otros vuelos y permitir que los investigadores analicen las causas exactas del fallo técnico o humano.

Debido a esta situación, la aerolínea estatal Boliviana de Aviación comunicó que sus itinerarios sufrirían alteraciones significativas, incluyendo posibles cancelaciones y reprogramaciones de vuelos desde y hacia La Paz. Aunque la aeronave accidentada no pertenece a la flota comercial, la inhabilitación del aeropuerto de El Alto es necesaria hasta que se restablezcan las condiciones operativas normales. Se recomienda a los viajeros mantenerse informados sobre el estado de sus trayectos mientras concluyen las labores de limpieza y peritaje en la terminal.