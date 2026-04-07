Transportistas en México suspenden protestas por inseguridad y presunta represión estatal

7 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Asociación Nacional de Transportista ha comunicado una interrupción momentánea de sus jornadas de protesta en diversos puntos estratégicos de México. Esta determinación surge tras reportarse incidentes de confrontación y presunta represión contra los conductores manifestantes en los estados de Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua. A pesar de este cese al fuego social, el gremio enfatizó que sus demandas principales, centradas en la seguridad vial y mejores condiciones laborales, siguen vigentes y sin una resolución definitiva por parte del gobierno.

El liderazgo de la organización gremial defendió que las movilizaciones realizadas recientemente tuvieron un carácter pacífico y legítimo. Según los representantes del transporte de carga, el objetivo primordial de salir a las carreteras era exigir garantías básicas de seguridad para poder transitar por las rutas nacionales sin el temor constante de sufrir agresiones. Los transportistas insisten en que su derecho a la libre manifestación debe ser respetado, especialmente cuando se trata de defender la integridad física de quienes operan las unidades de logística.

Uno de los puntos más críticos señalados por el sector es la actuación de las autoridades estatales frente a la crisis de inseguridad. La organización denunció una aparente contradicción, señalando que la presencia policial que suele faltar durante los asaltos y desapariciones en carretera se manifestó con fuerza para dispersar a los huelguistas. Esta situación ha generado una profunda indignación en el gremio, que percibe una falta de protección efectiva ante el crimen organizado pero una respuesta rápida ante las exigencias de justicia social.

La decisión de implementar una pausa en los bloqueos carreteros responde a la necesidad de salvaguardar la vida y la libertad de sus agremiados. La asociación explicó que actualmente no se pueden otorgar garantías de seguridad a los manifestantes, argumentando que el riesgo ahora proviene de múltiples frentes. Por esta razón, se ha alcanzado un acuerdo temporal para detener las movilizaciones actuales mientras se planifican nuevas estrategias de presión que no pongan en peligro la integridad de los trabajadores del volante.

El movimiento de transportistas subraya que sus reclamos trascienden lo económico y se enfocan en una crisis moral y de supervivencia. La incertidumbre diaria de no regresar con vida debido a la violencia en las autopistas mexicanas es el motor principal de estas acciones. Para el sector, ninguna mesa de diálogo será fructífera si no se traduce en una reducción real de los índices de robos y asesinatos que afectan la cadena de suministro y la economía nacional en su conjunto.

La organización dejó en claro que este repliegue no significa el fin de su lucha ni la aceptación de las condiciones actuales. Las protestas se reanudarán en el momento en que se considere estratégico, manteniendo el dedo en el renglón sobre la urgencia de pacificar las rutas terrestres del país. El conflicto permanece latente, y el gremio advierte que solo el cese de los riesgos al transitar por el territorio nacional pondrá fin de manera definitiva a las movilizaciones en las carreteras de México.