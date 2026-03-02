Tras tiroteo en Homewood, piden a víctimas de violencia doméstica buscar ayuda

2 de marzo de 2026 – HOMEWOOD, Alabama – Agencias.

Un tiroteo mortal en el hospital Baptist Health Brookwood el domingo por la noche ha provocado que defensores contra la violencia doméstica insten a las víctimas a buscar ayuda y recuerden a la comunidad que el abuso puede volverse mortal rápidamente.

Rebecca McWilliams, directora ejecutiva del One Place Metro Alabama Family Justice Center, dijo que sus pensamientos se dirigieron de inmediato a la violencia doméstica cuando se enteró por primera vez de la violencia.

“Mi primera reacción en cuanto me enteré de lo que ocurrió anoche, pensé inmediatamente en violencia doméstica. Y odio haber pensado eso, pero… me entristeció mucho, mucho, tener razón al respecto”, dijo McWilliams.

McWilliams dijo que tragedias como la de Homewood se extienden mucho más allá de los individuos involucrados, afectando a las familias, al personal médico y al público en general.

“Simplemente refuerza el hecho de que la violencia doméstica no es un problema que ocurre entre dos personas a puerta cerrada. Realmente nos afecta a todos. Y es una verdadera amenaza para la salud pública y la seguridad pública”, afirmó.

Sus comentarios surgen mientras el Departamento de Policía de Birmingham informa de un aumento en las llamadas por violencia doméstica en las últimas semanas. Aunque no hubo cifras específicas disponibles de inmediato, McWilliams dijo que su organización continúa viendo un flujo constante de sobrevivientes que buscan asistencia.

Señaló datos nacionales que resaltan el peligro particular que enfrentan las mujeres embarazadas y en el posparto.

“Las estadísticas nacionales muestran que la principal causa de muerte de las mujeres embarazadas y en el posparto es el homicidio. No son las complicaciones médicas relacionadas con el embarazo, sino el homicidio”, dijo.

McWilliams explicó que el abuso a menudo se intensifica durante el embarazo y poco después del parto porque la violencia doméstica tiene sus raíces en el poder y el control. Cuando la atención se desplaza hacia un niño, una pareja abusiva puede intensificar su comportamiento en un esfuerzo por recuperar el dominio.

Enfatizó que la conexión temprana con los servicios puede prevenir nuevas tragedias.

“Y la mejor manera de prevenir un homicidio por violencia doméstica o un homicidio-suicidio por violencia doméstica es conectar a esa víctima con recursos y defensores que puedan caminar a su lado, crear planes de seguridad y realmente seguir el liderazgo de ese sobreviviente para descubrir cómo podemos mantenerlo a salvo de la mejor manera”, dijo McWilliams.

One Place trabaja con las fuerzas del orden, fiscales y socios comunitarios en todo Birmingham para brindar planificación de seguridad, defensa legal y servicios de apoyo para los sobrevivientes.

McWilliams dijo que el mensaje más importante para cualquier persona que experimente abuso es simple.

“No es tu culpa. Y no es un problema que te corresponda solucionar a ti sola”, dijo.

Los defensores alientan a cualquier persona en una situación peligrosa a buscar ayuda a través de recursos comunitarios confiables. Los sobrevivientes pueden conectarse de manera confidencial con un defensor a través del sitio web de One Place para comenzar a crear un plan de seguridad y explorar las opciones disponibles.