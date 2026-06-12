Tren de Aragua: Trump anuncia muerte de alias ‘Niño Guerrero’

Qué pasó: El presidente Donald Trump confirmó la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, líder máximo del Tren de Aragua.

El presidente Donald Trump confirmó la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, líder máximo del Tren de Aragua. Por qué importa: La organización criminal transnacional, declarada como grupo terrorista por Washington, pierde a su principal cabeza operativa de alcance continental.

La organización criminal transnacional, declarada como grupo terrorista por Washington, pierde a su principal cabeza operativa de alcance continental. El dato clave: El operativo militar fue ejecutado por el Comando Sur de EE.UU. en una acción coordinada directamente con autoridades de Venezuela.

Comando Sur de EE.UU. abate al líder máximo del Tren de Aragua

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó la neutralización de Héctor Guerrero Flores, conocido criminalmente como ‘Niño Guerrero’. El operativo militar fue ejecutado de forma letal por el Comando Sur de los Estados Unidos, eliminando al jefe de la organización delictiva originaria de Venezuela.

Según el mandatario norteamericano, la intervención armada contra la cúpula terrorista se consolidó gracias a una excelente coordinación estratégica con aliados en territorio venezolano. La Casa Blanca aseguró que con esta acción los integrantes del cartel criminal han perdido cualquier tipo de refugio seguro en la región.

Antecedentes de Héctor Guerrero y el impacto en la seguridad de la nación

Guerrero Flores se consolidó como uno de los fugitivos más buscados de Sudamérica tras escapar en 2023 de la prisión de Tocorón. Washington ya había impuesto severas sanciones financieras en 2025 contra este capo de la droga y su lugarteniente, Yohan José Romero, alias ‘Johan Petrica’.

El Ejecutivo estadounidense vinculó directamente este golpe militar con la defensa de las fronteras de la nación frente a la criminalidad internacional. Trump defendió su estrategia contra los cárteles transnacionales, contrastándola firmemente con las políticas migratorias aplicadas durante la gestión de su predecesor, Joe Biden.