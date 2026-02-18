Tres arrestados en relación con el tiroteo fatal del Día de San Valentín en Birmingham

Tres arrestados en relación con el tiroteo fatal del Día de San...

18 de febrero de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Tres personas han sido arrestadas en relación con un tiroteo fatal el Día de San Valentín en Birmingham.

La policía de Birmingham dice que arrestaron a Jonathan Hunter, de 20 años, y a Shandrea Battle, de 20 años, en relación con la muerte a tiros de Shaneka Hicks el 14 de febrero. La policía dice que el mismo tiroteo también hirió a una segunda víctima.

Las autoridades dicen que tanto Hunter como Battle fueron detenidos en la I-59 N y la rampa de salida de Ensley Avenue.

Un tercer sospechoso en el caso, Aaron McGraw, de 19 años, fue arrestado en el condado de Dekalb, Georgia, el miércoles 18 de febrero por asesinato capital en la investigación y será extraditado a Birmingham.

La policía dice que Battle y Hicks serán llevados a la cárcel del condado de Jefferson por asesinato capital. Los tres sospechosos quedarán detenidos sin derecho a fianza.