Tres detenidas en Birmingham por secuestro y agresión

21 de noviembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Birmingham informó sobre la detención, el viernes 21 de noviembre, de la dueña de un negocio y dos empleadas, acusadas de secuestro y agresión.

Las detenidas por el Equipo de Reducción del Crimen del Departamento de Policía de Birmingham fueron identificadas como Aissatou Camara, de 32 años; Julia Ondo, de 30; y Gwadys Audrey Nzinga Koumba, de 45, todas residentes de Birmingham.

Las tres mujeres enfrentan cargos de secuestro en primer grado y agresión en tercer grado en relación con un incidente ocurrido el sábado 15 de noviembre en un negocio ubicado en el bloque 9400 de Parkway East en Birmingham.

Las detenidas fueron puestas bajo custodia el viernes 21 de noviembre y permanecen recluidas en la cárcel del condado de Jefferson sin derecho a fianza.