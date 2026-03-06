Tres detenidos tras alerta de perro policía por drogas en vehículo

6 de marzo de 2026 – PELHAM, Alabama – Agencias.

Tres personas fueron arrestadas después de que agentes del alguacil y la policía de Pelham encontraran drogas en un vehículo durante una parada de tráfico, según informaron las autoridades.

Agentes de patrulla de la Oficina del Alguacil del Condado de Shelby y oficiales de la unidad K-9 del Departamento de Policía de Pelham realizaron la parada de tráfico el jueves 26 de febrero, según los oficiales. Myra, la perra policía de Pelham, dio la alerta sobre el vehículo, y los oficiales procedieron con un registro por causa probable.

Los oficiales hallaron metanfetamina y fentanilo en el vehículo y arrestaron a Johnny Horton, Ryan Seth Horton y Elizabeth Whitner.

Johnny Wayne Horton está acusado de posesión ilegal de una sustancia controlada, distribución de una sustancia controlada y posesión de parafernalia de drogas.

Ryan Seth Horton está acusado de posesión ilegal de una sustancia controlada.

Elizabeth Whitner está acusada de posesión de parafernalia de drogas y promoción de contrabando en prisión.

Los tres fueron ingresados en la cárcel del condado de Shelby y, desde entonces, han sido puestos en libertad bajo fianza.