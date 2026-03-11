Tres empleados de la Cárcel del Condado de Bibb fueron arrestados

11 de marzo de 2026 – CONDADO DE BIBB, Alabama – Agencias.

Tres empleados de la Cárcel del Condado de Bibb enfrentan cargos penales tras una investigación por conducta indebida.

C.J. Graham está acusada de tener relaciones sexuales con un recluso en la cárcel. Se le imputan cargos de conducta sexual inapropiada bajo custodia y de promover contrabando penitenciario.

Otras dos empleadas de la cárcel también enfrentan cargos. Kaci Foster y Martina Brown están acusadas de promover contrabando penitenciario en primer grado. Se les acusa de introducir teléfonos celulares, afeitadoras, dispositivos de vapeo, auriculares y otros artículos no autorizados en la cárcel.

Graham, Foster y Brown fueron ingresadas en la Cárcel del Condado de Chilton por razones de seguridad y fueron puestas en libertad.

El Sheriff del Condado de Bibb, Wade, declaró que este tipo de comportamiento no será tolerado.