Tres menores arrestados tras robos en vehículos y hurto de un arma en Calera

13 de mayo de 2026 – CALERA, Alabama – Agencias.

La policía de Calera ha arrestado y acusado a tres menores de edad, todos de 14 años o menos, en relación con una serie de robos en vehículos en el vecindario de Camden Cove, donde se sustrajo una pistola de un automóvil que no tenía los seguros puestos.

El jefe de policía, David Hyche, señaló que los oficiales se enteraron de los robos a través de publicaciones en Facebook, pero que nadie denunció los hurtos durante aproximadamente 24 horas.

“Lamentablemente, no recibimos ninguna llamada reportando robos durante unas 24 horas, lo que realmente nos pone en desventaja”, afirmó Hyche.

Los detectives investigaron hablando con los vecinos y revisando grabaciones de cámaras de seguridad. Identificaron a tres sospechosos que, desde entonces, han sido acusados de múltiples delitos graves.

El arma robada pasó de mano en mano entre niños

La policía informó que los menores robaron una pistola, dinero en efectivo y otros artículos de los vehículos. Los detectives recuperaron el arma robada, que ya había sido entregada a otro niño.

“Teníamos a niños muy pequeños con un arma de fuego y el arma estaba pasando de mano en mano; quién sabe qué habría terminado pasando si no hubiéramos podido recuperar esa arma de fuego que fue robada”, comentó Hyche.

Hyche subrayó que los propietarios de armas tienen la responsabilidad de asegurar sus armas de fuego, especialmente ante los niños. Dijo que las personas nunca deben dejar un arma en un automóvil, especialmente si no tiene seguro.

La policía insta a los residentes a cerrar sus vehículos y documentar sus armas

Hyche recomendó que los residentes cierren las puertas de sus automóviles sin importar dónde se estacionen y que retiren sus objetos de valor del interior.

Asimismo, indicó que los dueños de armas deben documentar sus pertenencias anotando la marca, el modelo y el número de serie, o bien, tomando una fotografía de dicha información.

“Propietarios de armas, por favor anoten la marca, el modelo y el número de serie. No se lo están enviando al gobierno. No nos lo envíen a nosotros. No lo queremos. Esa es su información privada”, explicó Hyche. “Tomen una foto de la marca, el modelo y el número de serie o escríbanlo en algún lugar. Guárdenlo en su casa”.

Hyche advirtió que, sin esa información, la policía no puede probar que un arma es robada y los propietarios no pueden recuperar sus armas de fuego en caso de ser encontradas.

La policía agradeció a los miembros de la comunidad que proporcionaron información y pistas durante la investigación. Alentaron a cualquier persona que haya sufrido un robo pero no lo haya denunciado a que se ponga en contacto con el departamento de policía.

“También nos gustaría animar a aquellos que sufrieron un robo pero no lo reportaron al departamento de policía a que nos comuniquen cualquier actividad criminal, incluso si no les robaron propiedad o si consideran que lo robado no es valioso”, declaró la policía. “La información que recibimos de ustedes puede ayudarnos a resolver otros delitos y, potencialmente, evitar que ocurra un crimen mucho más grave”.

Hyche concluyó que el incidente es un recordatorio para que los padres vigilen a sus hijos. Señaló que, con la llegada del verano, es fundamental saber qué están haciendo los menores en todo momento.