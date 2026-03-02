Tres mujeres mueren en Guerrero, incluyendo a una funcionaria municipal

2 de marzo de 2026 – Chilpancingo (México) – EFE.

La situación de inseguridad en el estado de Guerrero se ha intensificado tras el reporte de tres ataques distintos que resultaron en la muerte de tres mujeres y un hombre este lunes. Entre las víctimas identificadas destaca Jessica Macedonio Saldaña, quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Salud en el municipio de Atlixtac, dentro de la región de la Montaña. Este trágico suceso subraya la vulnerabilidad de los servidores públicos en zonas de alta fricción del sur de México, donde la violencia armada continúa afectando la estabilidad administrativa y social de las comunidades locales.

El incidente donde perdió la vida la funcionaria ocurrió mientras se desplazaba junto a su asistente masculino por la carretera federal Chilapa-Tlapa. Según los informes policiales, el vehículo fue interceptado por un grupo de hombres armados cerca de la localidad de Tepozonalco, en el municipio de Chilapa, quienes obligaron a los ocupantes a descender antes de ejecutarlos en el lugar. El alcalde de Atlixtac, Guillermo Matías Marrón, confirmó el deceso a través de sus canales oficiales, haciendo un llamado urgente a las autoridades estatales para que se garantice la justicia y se esclarezcan los motivos de esta agresión directa.

De forma paralela, la violencia de género se manifestó en el puerto de Acapulco, donde otra mujer fue asesinada a tiros tras una persecución en un vecindario local. Testigos indicaron que sujetos armados siguieron a la víctima hasta alcanzarla y abrir fuego, provocando su muerte instantánea antes de que los servicios de emergencia pudieran intervenir. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en calidad de desconocida, sumando un caso más a las estadísticas de homicidios dolosos que golpean a este destino turístico de importancia internacional.

En la capital del estado, Chilpancingo, se registró un hallazgo macabro en el barrio Renacimiento que ha conmocionado a los residentes de la zona. Habitantes del sector localizaron tres bolsas de plástico negro que contenían restos humanos desmembrados pertenecientes a una mujer. Elementos de seguridad y peritos criminalistas acudieron al sitio para realizar el levantamiento de las evidencias y trasladar los restos para su identificación oficial. Este tipo de actos refleja la crudeza de los métodos utilizados por grupos delictivos para generar terror entre la población civil.

Estos eventos ocurren en un momento de alta sensibilidad social, coincidiendo con las conferencias de prensa de colectivos feministas que preparan las movilizaciones para el próximo 8 de marzo. Las organizaciones civiles han denunciado un incremento alarmante en las cifras de mujeres asesinadas en la entidad, señalando que la mayoría de estos casos no son investigados bajo el protocolo de feminicidio. La disparidad entre los homicidios registrados y las carpetas de investigación tipificadas adecuadamente ha generado críticas hacia el sistema de procuración de justicia en la región.

Las estadísticas proporcionadas por las colectivas indican que la violencia contra las mujeres en Guerrero mantiene una tendencia preocupante en comparación con años anteriores. Con los homicidios reportados este lunes, el conteo de víctimas femeninas en lo que va del año 2026 sigue ascendiendo, superando las proyecciones iniciales de las autoridades. La falta de seguridad en las carreteras y centros urbanos del estado sigue siendo el principal desafío para el gobierno actual, mientras la sociedad civil exige medidas concretas para frenar la impunidad y proteger la integridad de las ciudadanas.