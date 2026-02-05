Tres personas arrestadas en relación con un incendio provocado en el condado de Chilton

Tres personas arrestadas en relación con un incendio provocado en el condado...

5 de febrero de 2026 – CLANTON, Alabama – Agencias.

Tres personas fueron arrestadas en relación con un incendio provocado en el condado de Chilton.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Chilton, el incendio ocurrió la noche del sábado 31 de enero cerca del bloque 5000 de County Road 55 en Clanton.

Las autoridades informaron haber arrestado a tres personas, todas de Clanton.

Alexis Robinson, de 22 años; David Scurlock, de 25; y Charles Brasher, de 40, están acusados ​​de incendio provocado en segundo grado y conspiración criminal.

La oficina del sheriff afirma que continúa la investigación y anima a cualquier persona con información adicional a que se comunique con la División de Operaciones Especiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Chilton.

“Este incidente podría haber causado lesiones graves ó la muerte a los socorristas”, declaró el sheriff John Shearon. Gracias a la rápida labor de nuestros investigadores, los responsables han sido identificados y puestos bajo custodia. Nos tomamos muy en serio delitos como los incendios provocados y seguiremos exigiendo responsabilidades a quienes actúen de forma que pongan en riesgo a nuestra comunidad.