Tres personas arrestadas por cargos de drogas en el condado de St. Clair

Tres personas arrestadas por cargos de drogas en el condado de St....

25 de febrero de 2026 – CONDADO DE ST. CLAIR, Alabama – Agencias.

Tres personas fueron arrestadas tras la ejecución de una orden de allanamiento por narcóticos en una residencia en Pell City.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de St. Clair, la orden de allanamiento fue ejecutada por la Unidad de Control de Drogas en una residencia ubicada en Vista Lane, Pell City.

Un hombre de Odenville y dos mujeres de Pell City fueron acusados.

Jimmy A. Watson, de 62 años, está acusado de posesión ilegal de armas de fuego, posesión ilegal de parafernalia de drogas, posesión ilegal de marihuana en segundo grado, dos cargos de distribución ilegal de una sustancia controlada y posesión ilegal de una sustancia controlada. Su fianza se fijó en $81,500.

Kelly Addison, de 59 años, está acusada de posesión ilegal de marihuana en segundo grado, posesión ilegal de parafernalia de drogas y posesión ilegal de una sustancia controlada. Su fianza es de $11,800.

Jennifer L. Roebuck, de 49 años, está acusada de posesión ilegal de una sustancia controlada. Su fianza es de $10,000.

Todos fueron ingresados ​​en la Cárcel del Condado de St. Clair.