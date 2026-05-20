Tribunal ordena a España devolver 70 millones de dólares a Shakira

20 de mayo de 2026 – Farándula – Agencias.

El Tribunal Supremo de España ha absuelto a la estrella del pop colombiana Shakira de fraude fiscal y ha anulado la multa de 55 millones de euros (64 millones de dólares) impuesta en 2021 por la agencia tributaria española, según un documento judicial visto por Reuters el lunes.

Tras un recurso de la cantante de “Hips Don’t Lie”, el tribunal ordenó a Hacienda reembolsarle más de 60 millones de euros (70 millones de dólares), incluidos los intereses, según informó la defensa de Shakira.

El juez dictaminó que las autoridades no habían logrado demostrar que Shakira pasó más de 183 días en España en 2011, como lo exige la ley española para ser considerada residente fiscal en el país. No afecta a los años fiscales posteriores a 2011.

En ese momento, la Agencia Tributaria había argumentado que Shakira estaba vinculada a España a través de su relación con el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué y que tenía su centro de actividades en el país mediterráneo.

Pero el Tribunal Superior dictaminó que las multas eran ilegales ya que se basaban “en la suposición de que la residencia fiscal de la apelante estaba en España durante el año fiscal 2011, un hecho que no ha sido probado”.

La agencia tributaria dijo que apelaría ante el Tribunal Supremo y que no se realizaría ningún pago hasta el fallo definitivo.

El abogado de Shakira, José Luis Prada, acogió con satisfacción la decisión del tribunal en un comunicado, afirmando que “llega después de ocho años de una dura experiencia que ha tenido un costo inaceptable, reflejando una falta de rigor en la práctica administrativa”.

En el mismo comunicado, se cita a Shakira diciendo que espera que el fallo siente un precedente para “miles de ciudadanos comunes que son maltratados y aplastados cada día por un sistema que los presume culpables y los obliga a demostrar su inocencia mientras enfrentan la ruina financiera y emocional”.

En noviembre de 2023, Shakira llegó a un acuerdo por separado con los fiscales para evitar un juicio en Barcelona por cargos de no pagar 14.5 millones de euros en impuestos sobre la renta españoles entre 2012 y 2014.

Como parte del acuerdo, aceptó los cargos y una multa de la mitad de la cantidad adeudada: más de 7.3 millones de euros.