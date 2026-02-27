Triunfo de la selección colombiana de baloncesto ante Chile en las clasificatorias al Mundial 2027

27 de febrero de 2026 – Santiago de Chile – EFE.

El equipo nacional de baloncesto de Colombia logró una victoria estratégica este viernes al superar a su similar de Chile con un marcador final de 78 a 86. El encuentro, correspondiente a la segunda ventana de los clasificatorios de las Américas, se llevó a cabo en la ciudad de Valdivia. Este resultado es fundamental para las aspiraciones del conjunto cafetero, que busca asegurar su presencia en la fase final y obtener un cupo para la próxima Copa del Mundo de Baloncesto FIBA que se celebrará en Catar durante el año 2027.

Gracias a este desempeño en el Coliseo Antonio Azurmendi, Colombia se ha consolidado en la segunda posición del grupo C, zona que comparte con potencias regionales como Brasil y Venezuela. El objetivo inmediato del cuerpo técnico y los jugadores es ratificar este buen momento en el mes de marzo, cuando se enfrenten a la delegación brasileña. Por su parte, el seleccionado chileno todavía mantiene posibilidades matemáticas de clasificar y deberá medirse contra Venezuela en la siguiente jornada de esta competencia internacional.

El formato de esta ronda clasificatoria establece enfrentamientos de ida y vuelta entre todos los integrantes del grupo, con la meta de finalizar entre los tres mejores de la zona. Los equipos que logren avanzar accederán a una etapa secundaria donde se cruzarán con los clasificados de otros sectores para definir finalmente quiénes obtendrán el boleto a la cita mundialista. El sistema de ventanas permite a las selecciones ajustar sus nóminas y estrategias a lo largo de varios meses de intensa actividad deportiva en todo el continente.

Durante el desarrollo del partido, el quinteto colombiano impuso condiciones desde el primer cuarto, logrando una ventaja temprana de 28 a 12 impulsada por el talento del base Romario Roque. Aunque Chile reaccionó en el segundo periodo y logró recortar la distancia a solo cinco puntos gracias a las actuaciones de Felipe Haase e Ignacio Varela, la ofensiva visitante retomó el control en el tercer tramo. La consistencia en el ataque permitió que Colombia entrara a la parte final del juego con una diferencia de diez puntos a su favor.

En el último cuarto, el equipo local intentó una remontada ganando el parcial por 24 a 22, pero la solidez colectiva de los dirigidos por el seleccionador colombiano fue suficiente para asegurar el triunfo. Hansel Atencia se destacó como la figura ofensiva principal al anotar 19 unidades, convirtiéndose en el máximo encestador de la noche. Romario Roque también fue pieza clave con 16 puntos totales, demostrando la profundidad y efectividad del perímetro del equipo visitante durante los momentos más críticos del compromiso.

Por el lado del conjunto chileno, el alero Felipe Haase firmó una actuación destacada con 16 puntos, incluyendo una alta efectividad desde la línea de tres puntos al encestar cuatro de sus cinco intentos. Ignacio Varela también aportó 15 tantos para la causa local, sin embargo, el esfuerzo no bastó para revertir el marcador adverso. Con cuatro ventanas más por disputarse en el calendario oficial de la FIBA, ambos países continúan en la lucha por representar a Sudamérica en el máximo torneo de naciones del baloncesto mundial.