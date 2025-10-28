Trump abandona Japón rumbo a Corea del Sur centrado en temas comerciales

28 de octubre de 2025 – Tokio – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este miércoles de Japón para continuar su gira asiática con destino a Corea del Sur. Su agenda en este país incluye una reunión con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en la ciudad de Gyeongju, un encuentro que precede a la cumbre de líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Posteriormente, el jueves, Trump tiene programada una cita con el presidente chino, Xi Jinping.

Trump abordó el avión presidencial, el Air Force One, en el aeropuerto tokiota de Haneda alrededor de las 9:40 hora local. De esta manera, culminó su primera visita a Japón durante su segundo mandato. El vuelo hacia Corea del Sur despegó aproximadamente 17 minutos después de su abordaje, con una duración estimada de una hora y cuarenta minutos.

Durante su estancia en Tokio, que transcurrió entre el lunes y el martes, Trump se reunió con la recién elegida primera ministra, Sanae Takaichi, y fue recibido por el emperador Naruhito. También dedicó tiempo a visitar a las tropas estadounidenses estacionadas en la base militar de Yokosuka. Su visita a Japón estuvo marcada por un compromiso mutuo de elevar la relación bilateral a una “nueva era dorada”.

Antes de partir, Trump firmó con Takaichi un acuerdo de cooperación centrado en tierras raras y minerales críticos. La atmósfera de las reuniones estuvo cargada de camaradería, con constantes referencias al asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, un amigo compartido por ambos líderes. El traslado de la comitiva presidencial hasta la base militar del distrito de Minato, donde tomó el Marine One para llegar a Haneda, fue seguido por curiosos en las calles y retransmitido en directo por la cadena pública japonesa NHK.

En Corea del Sur, la agenda de Trump contempla un almuerzo de APEC con directores ejecutivos de varias empresas, durante el cual ofrecerá un discurso. No obstante, el encuentro más destacado es con el presidente surcoreano, donde se espera que el diálogo se centre en un controvertido acuerdo comercial bilateral. Dicho acuerdo, anunciado por EE.UU. en julio, ha generado fricciones, principalmente en relación con una inversión de 350 mil millones de dólares que Seúl prometió realizar en EE.UU. para mantener los aranceles recíprocos de Washington en un 15%.

El momento más esperado de la gira es la reunión del jueves con el presidente chino, Xi Jinping. Ambos líderes intentarán mitigar tensiones y evitar un aumento de las fricciones comerciales, especialmente después de que Pekín reforzara sus controles sobre la exportación de tierras raras, materiales esenciales de los cuales China posee un monopolio casi total. En respuesta, el presidente Trump ha amenazado con imponer aranceles adicionales del 100% a las importaciones procedentes de China. Finalmente, la visita a Corea del Sur también ha alimentado rumores sobre un posible encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, antes de que el viaje concluya el jueves.