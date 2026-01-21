Trump actúa como provocador en Davos y anuncia un preacuerdo sobre Groenlandia

21 de enero de 2026 – Washington/Davos – EFE.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, generó una fuerte tensión durante su aparición en el Foro Económico Mundial al pronunciar un discurso extenso y cargado de confrontación. En su intervención, el líder republicano incomodó a sus aliados europeos y a diversas economías emergentes con una postura desafiante. No obstante, logró disipar parcialmente el nerviosismo general al descartar el uso de la fuerza militar para la anexión de Groenlandia, anunciando además un principio de acuerdo sobre la isla que evitaría la imposición de nuevos aranceles comerciales, aunque omitió los detalles específicos del pacto.

Durante su alocución, Trump dedicó un tiempo considerable a exaltar los logros de su gestión desde su retorno al poder, retomando argumentos que ya había expuesto recientemente en la capital de su país. Aunque rechazó la opción bélica, se refirió a Groenlandia como un territorio propio y exigió el inicio de conversaciones inmediatas con las autoridades de Dinamarca, bajo el argumento de proteger la seguridad nacional. En un tono intimidante, advirtió a Copenhague que agradecería su aceptación a la anexión, pero que tendría presente una posible negativa, justificando el expansionismo como una práctica histórica común entre las potencias.

La presentación estuvo marcada por diversas imprecisiones y errores geográficos, como la mención errónea de Islandia en lugar de Groenlandia en varias ocasiones. Asimismo, el presidente emitió datos incorrectos sobre el financiamiento de la OTAN, asegurando que su país no recibe beneficios y asume la totalidad de los costos. También generó confusión en la agenda del evento al anunciar una reunión inmediata con el presidente ucraniano, quien en realidad no tenía programado su arribo a la cumbre sino hasta el día siguiente para concretar dicho encuentro.

El ambiente en el auditorio se tornó cada vez más pesado cuando el gobernante comenzó a criticar abiertamente a la nación anfitriona y a otros líderes internacionales. Trump relató anécdotas en las que se burló de las peticiones de la presidenta suiza y del mandatario francés, alardeando de su capacidad para coaccionar a otros países mediante amenazas arancelarias en cuestión de minutos. Del mismo modo, lanzó advertencias al primer ministro canadiense tras sus declaraciones sobre la necesidad de alianzas que protejan a las naciones pequeñas frente al poder de las superpotencias, afirmando que la existencia de Canadá depende directamente de su vecino del sur.

En otro segmento de su intervención, el magnate mantuvo sus ataques retóricos contra la comunidad somalí, lanzando insultos sobre sus capacidades intelectuales y acusándolos de irregularidades financieras. Debido a que su discurso se extendió mucho más de lo previsto, la organización se vio obligada a cancelar otros paneles diplomáticos importantes sobre la situación en Oriente Medio. Al finalizar su tiempo en el podio, el director del foro tuvo que intervenir para intentar que el presidente se enfocara en temas específicos, a pesar de que este último manifestó no estar al tanto de que sería entrevistado.

Finalmente, tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Trump comunicó a través de medios digitales que se había alcanzado un marco de entendimiento sobre Groenlandia dentro de la Alianza Atlántica. En entrevistas posteriores, el mandatario dio por sentado que el pacto era un hecho, asumiendo que la representación de la organización incluía el consentimiento danés. Según sus palabras, el acuerdo involucra la participación de los aliados en sistemas de defensa antimisiles y la explotación de recursos minerales en la isla, proyectando que esta nueva relación tendrá un carácter permanente.