9 de enero de 2026 – Washington – EFE.

El presidente Donald Trump ha manifestado recientemente su firme intención de intervenir en Groenlandia para evitar que potencias como Rusia o China logren establecerse en ese territorio estratégico del Ártico. Según sus declaraciones, el gobierno de los Estados Unidos está decidido a tomar medidas definitivas respecto a la isla, sugiriendo que esto ocurrirá independientemente de la voluntad de terceros. La justificación principal reside en la supuesta amenaza de una expansión china o rusa que podría desplazar la influencia occidental en la región si no se actúa de manera inmediata.

La postura de la Casa Blanca sostiene que el control de la isla es una prioridad de seguridad nacional debido a la creciente presencia militar extranjera en las aguas circundantes. El presidente afirmó que en la actualidad se detectan barcos de guerra y submarinos de otros países operando activamente en la zona, lo que obliga a su administración a buscar el dominio total del territorio. Desde su perspectiva, dejar este espacio desprotegido bajo la gestión actual representa un riesgo inaceptable para la estabilidad defensiva de su nación.

En sus argumentos, el líder norteamericano puso en tela de juicio la legitimidad del control histórico que Dinamarca ejerce sobre la isla. Aunque expresó respeto por la nación nórdica, cuestionó que una presencia establecida hace siglos deba traducirse en un derecho de propiedad perpetuo e inamovible en el contexto geopolítico actual. Para él, las realidades del presente superan los títulos de propiedad antiguos, especialmente cuando existen intereses estratégicos de gran magnitud de por medio.

El enfoque propuesto para esta adquisición contempla distintas vías de ejecución, prefiriendo alcanzar un consenso amistoso pero advirtiendo que está dispuesto a utilizar métodos más impositivos si fuera necesario. El mandatario insistió en que la única forma de garantizar una defensa efectiva de la zona es mediante la propiedad total del suelo y no a través de contratos de arrendamiento o acuerdos temporales. Su visión política resalta que los países solo defienden con verdadera determinación aquello que les pertenece de manera legítima y absoluta.

Asimismo, se intentó desvincular estas posibles acciones militares o territoriales de cualquier conflicto con la Alianza Atlántica. El presidente aseguró que su compromiso con la OTAN sigue siendo sólido y se atribuyó el mérito de haber rescatado la organización de una crisis previa. De esta forma, busca proyectar que sus planes sobre Groenlandia no debilitan las coaliciones internacionales existentes, sino que refuerzan la estructura de seguridad que él mismo afirma haber fortalecido durante su gestión.

Para concluir, el presidente mencionó que mantiene vínculos diplomáticos con los líderes de las principales potencias mundiales, aunque reconoció sentir una desilusión particular respecto a la actitud de su homólogo ruso. A pesar de estas relaciones personales con mandatarios de otros bloques, recalcó que su prioridad sigue siendo salvaguardar los intereses estadounidenses en el Ártico, cerrando la puerta a cualquier solución que no implique el traspaso definitivo de la autoridad sobre el territorio danés a manos de su país.