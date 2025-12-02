Trump advierte que países traficantes de droga a EE.UU. son sujetos a ataques

2 de diciembre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia el martes, indicando que cualquier nación que se dedique a la producción y el tráfico de drogas hacia el territorio estadounidense “está sujeta a ataques”, sugiriendo la posibilidad de incluir a Colombia en las operaciones terrestres antidrogas que ha estado anunciando contra Venezuela. Trump hizo estas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca durante una reunión con su Gabinete, mencionando específicamente a Colombia.

El mandatario comentó que había escuchado que Colombia produce cocaína y tiene “plantas de fabricación”, y luego la vende a Estados Unidos. Enfatizó que “cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”. Reiteró que los ataques contra los cárteles de la droga dentro de territorio venezolano se iniciarían “muy pronto”, e insistió en que, si bien “Venezuela ha sido peor que la mayoría”, otros países también envían a sus “narcotraficantes” a Estados Unidos.

Esta posible ofensiva terrestre en Venezuela representaría una ampliación de la operación militar Lanza del Sur, la cual, según el Pentágono, ha logrado destruir 21 embarcaciones sospechosas de transportar narcóticos en el Caribe y el Pacífico oriental desde septiembre, resultando en la muerte de 82 tripulantes. El despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas, uno de los más extensos en décadas, ha incrementado la presión sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Trump acusa de liderar el Cártel de los Soles, catalogado por Washington como una organización terrorista extranjera.

Trump también dirigió fuertes críticas el pasado octubre contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, al que también señaló como un “líder del narcotráfico”, y como consecuencia, suspendió la ayuda de Estados Unidos a ese país alegando una supuesta inacción en la lucha contra los narcóticos. Petro ha negado rotundamente estas acusaciones, tachando a Trump de “grosero e ignorante con Colombia”.

El presidente colombiano ha rechazado también el despliegue militar estadounidense, catalogándolo como un acto de “injerencia”, y ha denunciado los ataques contra las embarcaciones, algunos de los cuales se han llevado a cabo en el Pacífico oriental, en áreas cercanas a las costas colombianas.

En presencia de su Gabinete, Trump volvió a defender la legalidad de estas operaciones militares. Argumentó que Estados Unidos tiene el derecho a defenderse de la “ola de drogas” que los cárteles están enviando hacia su territorio nacional.