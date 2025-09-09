Trump afirma que la firma en la carta de cumpleaños de Epstein no es suya

9 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado que la firma en una carta de cumpleaños para Jeffrey Epstein sea suya. La misiva, publicada por demócratas esta semana, ha generado polémica, pero Trump se ha mantenido firme en su posición.

En declaraciones a la prensa antes de una cena en Washington, el mandatario afirmó que la firma no le pertenece y que el estilo del texto tampoco se parece a su forma de hablar. Trump aseguró que quienes lo conocen desde hace tiempo pueden ver que el documento carece de sentido.

La carta atribuida a Trump contiene un diálogo ficticio entre él y Epstein, acompañado del dibujo de la silueta de una mujer desnuda. La firma manuscrita, que solo incluye el nombre “Donald”, se parece mucho a la rúbrica que el presidente utiliza en otros documentos.

Trump ya había desmentido previamente ser el autor de la carta, argumentando que no tiene habilidad para dibujar. Tras la publicación, el vicejefe de Gabinete del gobierno, Taylor Budowich, comparó la firma del documento con otras firmas más recientes de Trump para descartar su autenticidad.

No obstante, una investigación de The New York Times, basada en cartas del actual presidente de la época de Epstein, ha revelado que Trump utiliza distintas firmas dependiendo de si los documentos son oficiales o personales.

El diario encontró que, en cartas enviadas a funcionarios de Nueva York y al exalcalde Rudy Giuliani entre 1987 y 2001, Trump firmó solo con su nombre. El estilo de la firma, que incluye una línea larga al final, es muy similar al de la rúbrica en la carta para Epstein.