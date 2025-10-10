Trump anuncia despidos masivos “orientados a los demócratas” por cierre

10 de octubre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este viernes que el cierre del Gobierno federal resultará en despidos de gran escala, y afirmó de manera explícita que estas reducciones de personal estarán “orientadas hacia los demócratas”.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario justificó su decisión argumentando que la orientación demócrata de los despidos se debe a que “creemos que, ya saben, ellos iniciaron esto, así que deberían tener una orientación demócrata”.

El presidente adelantó que el número de empleados afectados será considerable. Aunque no proporcionó cifras exactas de inmediato, aseguró: “serán muchos, y anunciaremos las cifras en los próximos días, pero serán muchos, todo gracias a los demócratas”.

Este viernes, la Administración Trump confirmó el inicio de una nueva serie de ceses dirigidos a trabajadores federales. El presidente busca capitalizar la paralización gubernamental para disminuir el personal de diversas agencias, utilizándolo como mecanismo de presión sobre el Partido Demócrata para que cedan a sus exigencias fiscales en las próximas votaciones en el Senado.

La posibilidad de despidos masivos no es nueva, ya que la Oficina de Presupuesto de la Administración Trump había advertido sobre estos planes incluso antes de que el Gobierno entrara en cierre el pasado 1 de octubre, previendo el escenario actual de falta de acuerdo presupuestario.

El cierre de Gobierno ha cumplido diez días, extendiéndose debido a la incapacidad de republicanos y demócratas para pactar una ley que financie la Administración federal. El Senado tiene programado volver a sesionar hasta la tarde del próximo martes 14, momento en el que se llevará a cabo una nueva votación sobre la propuesta presentada por el Partido Republicano.

El punto central del conflicto radica en las demandas demócratas, que exigen la renovación de los subsidios del programa de salud Obamacare, los cuales vencen este año, así como la anulación de los recortes en el sector sanitario incluidos en la ley presupuestaria conocida como la Big Beautiful Bill, impulsada por el presidente Trump. Además de los despidos, la suspensión de fondos ha provocado el cierre de importantes museos en Washington a partir del domingo y ha afectado las operaciones aeroportuarias en todo el país, debido a que numerosos controladores de tráfico aéreo han reportado ausencias por enfermedad tras la suspensión de sus pagos.