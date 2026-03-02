Trump anuncia respuesta inminente tras el ataque con drones en la Embajada de Riad

2 de marzo de 2026 – Washington – EFE.

El presidente de los Estados Unidos confirmó recientemente que su administración prepara una contestación inmediata tras la agresión con drones ejecutada contra la sede diplomática estadounidense en Riad. Durante un encuentro con la prensa internacional, Trump aseguró que las medidas de represalia se darán a conocer en breve, manteniendo bajo reserva los pormenores estratégicos de esta operación militar. Esta declaración surge en un contexto de alta fricción diplomática en Medio Oriente, donde la seguridad de las delegaciones extranjeras ha pasado a ser una prioridad de seguridad nacional.

Respecto a la posibilidad de movilizar fuerzas terrestres, el ejecutivo estadounidense señaló que el despliegue de tropas solo ocurriría si fuera estrictamente indispensable para salvaguardar los intereses del país. Aunque no se detallaron qué provocaciones específicas por parte de Irán activarían este movimiento de infantería, la postura oficial de Trump subraya un monitoreo constante sobre las actividades de las fuerzas iraníes. Por ahora, el gobierno se enfoca en analizar las alternativas de defensa y contraataque tras la incursión aérea sufrida en la capital de Arabia Saudita.

Reportes de inteligencia y cadenas informativas indicaron que el atentado a la oficina diplomática fue realizado por dos unidades aéreas no tripuladas de origen iraní. Afortunadamente, los informes de la propia delegación confirmaron que el evento no causó heridos ni víctimas mortales, si bien los daños políticos y la vulneración de la soberanía bajo la administración de Trump son considerables. Este incidente ha disparado una serie de protocolos de emergencia para todo el personal norteamericano que se encuentra actualmente en territorio saudí.

Dada la inestabilidad imperante, el Departamento de Estado publicó una recomendación de evacuación urgente para los ciudadanos estadounidenses localizados en catorce naciones de la región, destacando puntos como Jordania y Líbano. La advertencia solicita a los civiles abandonar estas áreas mientras los servicios de aviación comercial operen con normalidad. Esta medida de precaución intenta minimizar la exposición de las personas ante posibles escaladas de hostilidades o ataques directos en zonas urbanas bajo el mandato de Trump.

Simultáneamente, la Guardia Revolucionaria de Irán se atribuyó la responsabilidad de diversas ofensivas contra instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Emiratos Árabes Unidos. Se documentó que varios drones impactaron en la base Arifjan de la Marina estadounidense, además de registrarse incidentes en puntos de concentración de personal en Dubái. Estas agresiones múltiples validan la existencia de una campaña coordinada que pretende socavar la presencia estratégica de Washington en el Golfo Pérsico.

La administración de Trump adelantó que las acciones contra Irán se mantendrán de forma persistente durante las siguientes semanas, aunque los mecanismos específicos de presión todavía no han sido revelados. El conflicto ha tomado dimensiones más graves tras los ataques a objetivos estratégicos en Israel y otros socios regionales, lo que anticipa que la confrontación ingresará en una etapa de mayor fricción. La comunidad internacional permanece atenta a las decisiones que tome Trump para restablecer el orden y la disuasión en esta zona geográfica volátil.