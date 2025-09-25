Trump aplicará aranceles del 100% a todos los medicamentos que sean importados

25 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo pública su decisión de establecer nuevos aranceles, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de octubre. En particular, se aplicará una tarifa del 100% a los medicamentos farmacéuticos importados, además de que otros productos también se verán afectados.

Utilizando sus plataformas de redes sociales, el mandatario enfatizó que la implementación de estas tasas arancelarias constituye una pieza clave de su estrategia. Dicho plan busca reducir el déficit federal de la nación y, al mismo tiempo, fomentar la actividad de manufactura dentro del territorio nacional.

Las nuevas tarifas anunciadas incluyen un gravamen del 50% para los gabinetes de cocina y los tocadores de baño. También se aplicará un 30% a los muebles tapizados y una tasa del 25% a los camiones de carga pesada.

Con esta reciente acción, el presidente mantiene firme su postura proteccionista. Esto ocurre luego de haber impuesto tarifas a otros productos en agosto pasado, lo que subraya su convicción de que este tipo de gravámenes pueden contribuir al fortalecimiento de la economía doméstica.

No obstante, diversos expertos han manifestado su preocupación, alertando que la aplicación de estos nuevos impuestos podría acarrear efectos perjudiciales para la economía en general.

Entre las posibles repercusiones mencionadas se encuentra un potencial aumento en la tasa de inflación, que ya se encuentra en niveles elevados, y una posible desaceleración del crecimiento económico. Este panorama se da en un contexto en el que las empresas aún se están adaptando a los aranceles que fueron implementados con anterioridad. El sector privado podría experimentar un impacto considerable, ya que el alza en los costos de materias primas y productos finales probablemente se trasladará al consumidor. Los expertos advierten que estas medidas, que abarcan desde productos farmacéuticos hasta artículos para el hogar y vehículos de transporte pesado, generarán una presión económica adicional sobre las familias en Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló recientemente: “Comenzamos a ver que los precios de los bienes se reflejan en una mayor inflación”.