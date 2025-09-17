Trump califica a movimiento antifascista de EE.UU. como organización terrorista

17 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que calificará al movimiento antifascista conocido como Antifa como una “gran organización terrorista”. En su declaración, Trump describió al grupo como un “desastre radical de izquierda, peligroso y enfermo”.

A través de su cuenta en Truth Social, el presidente también mencionó que propondrá una investigación exhaustiva, “de acuerdo con los más altos estándares legales”, a todos aquellos que financien a Antifa. Esta decisión surge poco después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ocurrido el 10 de septiembre.

Desde su viaje oficial en el Reino Unido, el mandatario republicano añadió que su objetivo es proteger a los ciudadanos estadounidenses. También subrayó que cualquier acto de violencia que se le atribuya a Antifa será castigado con todo el peso de la ley.

En su publicación, el presidente no detalló el mecanismo que utilizaría para formalizar esta designación. Antifa es una red muy descentralizada en Estados Unidos, sin un liderazgo formal, lo que hace incierto a quién o a qué se dirigiría esta medida. El grupo está compuesto por activistas que se identifican como anarquistas, anticapitalistas o comunistas.

Donald Trump ha acusado a esta red en múltiples ocasiones de fomentar la violencia, incluyendo los disturbios que siguieron a la muerte de George Floyd en 2020 durante su primer mandato. Ha expresado varias veces su deseo de designar a Antifa como grupo terrorista, a pesar de que expertos y funcionarios han señalado las dificultades legales de sancionar a un colectivo tan descentralizado.

Desde el asesinato de Charlie Kirk en Utah el 10 de septiembre, Trump ha culpado públicamente a la “izquierda radical” por la violencia política que, según él, afecta al país.

Numerosos empleados de empresas y universidades en Estados Unidos han sido despedidos o sancionados por comentarios considerados inapropiados sobre el asesinato de Kirk. Entre los afectados se encuentran trabajadores de Nasdaq y Perkins Coie, así como un estudiante de la Universidad Estatal de Texas que fue expulsado por imitar el asesinato en una vigilia.

Los republicanos han intentado sancionar y expulsar de los espacios legislativos a representantes demócratas que han criticado el papel y los comentarios del activista ultraconservador. Kirk era conocido por confrontar a jóvenes estudiantes con ideas liberales en sus programas en línea y en eventos públicos y universitarios.