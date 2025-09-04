Trump celebra cena con líderes de IA en la Casa Blanca, sin Musk

4 de septiembre de 2025 – Washington – EFE.

El presidente Donald Trump organizó una cena en la Casa Blanca para más de una docena de influyentes líderes de la industria de la inteligencia artificial. A pesar de que el evento estaba planeado para celebrarse al aire libre, tuvo que ser trasladado a un comedor interior debido a una inesperada lluvia.

Al comienzo de la cena, Trump se dirigió a los invitados, afirmando que los conocía a todos, aunque fuera de manera indirecta. Se sentó junto a la primera dama, Melania, mientras que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ocupó el asiento a su otro lado.

Entre los asistentes también se encontraban figuras prominentes como Bill Gates, cofundador de Microsoft, y Tim Cook, CEO de Apple. También hubo una docena de ejecutivos de las empresas más destacadas en el sector de la inteligencia artificial, demostrando la importancia que el presidente le atribuye a este tema.

Sin embargo, la ausencia más notable de la noche fue la de Elon Musk. A pesar de haber sido invitado, el magnate, quien fuera asesor de confianza del presidente, informó en su cuenta de X que no podría asistir y que enviaría a un representante en su lugar.

La cena, que se esperaba que se celebrara en el Jardín de las Rosas, que había sido recientemente remodelado por Trump, finalmente se llevó a cabo en un comedor interior. La lluvia obligó a cambiar los planes, que incluían mesas y sombrillas que imitaban el estilo del club Mar-a-Lago de Trump en Florida.

Según los reportes de la prensa, Mark Zuckerberg fue el primero en tomar la palabra. Destacó que todas las empresas presentes estaban haciendo inversiones significativas para construir la infraestructura necesaria para impulsar la siguiente etapa de innovación tecnológica. La reunión sirvió para que los líderes del sector reafirmaran su compromiso con el desarrollo de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad.